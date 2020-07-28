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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8812881388148815>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:50

  Vorlon написав:lara_08
Никоим образом! Обычная торговая операция - не надо дуть на холодное :)

В Мобайле когда смотришь в выписке эту операцию с МСС 4214 ,то она почему-то названа Грошові перекази MoneySend
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 12:07

  Кочевник написав:Хочу закрити стару кредитку в якій 9 копійок на рахунку. Можна без проблем закривати, чи обов`язково виводити в 0?

Кочевник, доброго дня. Так, можете подавати заявку.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 12:10

  Flamingo написав:
  Vorlon написав:lara_08
Никоим образом! Обычная торговая операция - не надо дуть на холодное :)

Но надо понимать что с этим МСС нет проблем и у привата. Под ним идет оплата услуг самой НП. А насколько я понял вопрос изначально был об угрозе попасть на перевод - а это возможно когда идет покупка с наложкой и отправитель физик. По этому МСС такое не бывает

Ранее оплачивали картами Привата и Абанка от этого же продавца и всё проходило как оплата в категории Авто с МСС 4214, а Альфа-Банк отнёс к другому и обозвал денежным переводом MoneySend, что собственно и напрягло, хотя МСС они тоже отражают 4214
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 12:50

  lara_08 написав:
  Flamingo написав:
  Vorlon написав:lara_08
Никоим образом! Обычная торговая операция - не надо дуть на холодное :)

Но надо понимать что с этим МСС нет проблем и у привата. Под ним идет оплата услуг самой НП. А насколько я понял вопрос изначально был об угрозе попасть на перевод - а это возможно когда идет покупка с наложкой и отправитель физик. По этому МСС такое не бывает

Ранее оплачивали картами Привата и Абанка от этого же продавца и всё проходило как оплата в категории Авто с МСС 4214, а Альфа-Банк отнёс к другому и обозвал денежным переводом MoneySend, что собственно и напрягло, хотя МСС они тоже отражают 4214

Это особенности новой супермодной выписки в мобайле.
Лучше б они ее вообще не трогали, сейчас там бред.

Хотя может у Аллы далеко идущие планы все операции с этими МСС обложить мздой как за p2p.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 12:50

Alfa_Bank
Доброго дня.

Отримав перевипущену кредиту RED замість Максимум 2.0. Я так розумію, страховки знову активовані?
По кредитці є заборгованість, на яку оформлена розстрочка. дата РД 30 число. З мене завтра спишуть страховки через заборговіаність, чи зміни тарифу з Максимум 2.0 на Ред після РД? Відповідно і відключати страховки після РД, з 31?
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 12:54

  Rimlyanin1 написав:чи зміни тарифу з Максимум 2.0 на Ред після РД? Відповідно і відключати страховки після РД, з 31?

На днях же офпред об этом писала.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 12:59

  Rimlyanin1 написав:Alfa_Bank
Доброго дня.

Отримав перевипущену кредиту RED замість Максимум 2.0. Я так розумію, страховки знову активовані?
По кредитці є заборгованість, на яку оформлена розстрочка. дата РД 30 число. З мене завтра спишуть страховки через заборговіаність, чи зміни тарифу з Максимум 2.0 на Ред після РД? Відповідно і відключати страховки після РД, з 31?

Rimlyanin1, доброго дня. Страховку від ФР можете перевірити зараз, а страховка від НВ може підключитись на наступний робочий день після РД. Якщо вся сума боргу в розстрочках, то НВ не списується. І не забудьте анулювати страу картку, інакше тариф не зміниться.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 13:26

  ЯЧитатель написав:Абсолютно верно! Каждому сотруднику доводится нереальный план (в том числе и по кредиткам), за невыполнение плана - жестоко имеют, и не только в уши.

сейчас, вроде, такого уже нет

я заказала кредитную карту ( хотела как резервную к дебетной, чтобы лежала про запас ) отказали, т.к. официально мы уволены на бюджетной работе.

а буквально в мае делала ревизию банковских папок и выкинула горсть неактивированных кредиток с прошлых лет, к-рые выдавали именно для плана :)
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 14:25

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:забудьте анулювати страу картку, інакше тариф не зміниться.

Які є процедури саме анулювання карти?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 14:35

  Квесторе_поверніться написав:
  Alfa_Bank написав:забудьте анулювати страу картку, інакше тариф не зміниться.

Які є процедури саме анулювання карти?

Дождаться ответа в Чате и поПросить аннулировать старую карту при переходе на новый Тариф. Убедиться, шо чатланин понимает разницу между блокировкой и аннуляцией и сделал таки б̶л̶о̶к̶и̶р̶о̶в̶к̶у аннулирование, а не радостно сообщил вам, шо нуна топать в отд-е :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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