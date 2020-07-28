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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 лип, 2020 11:50
Vorlon написав:lara_08
Никоим образом! Обычная торговая операция - не надо дуть на холодное
В Мобайле когда смотришь в выписке эту операцию с МСС 4214 ,то она почему-то названа Грошові перекази MoneySend
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Додано: Сер 29 лип, 2020 12:07
Кочевник написав:
Хочу закрити стару кредитку в якій 9 копійок на рахунку. Можна без проблем закривати, чи обов`язково виводити в 0?
Кочевник, доброго дня. Так, можете подавати заявку.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 12:10
Flamingo написав: Vorlon написав:lara_08
Никоим образом! Обычная торговая операция - не надо дуть на холодное
Но надо понимать что с этим МСС нет проблем и у привата. Под ним идет оплата услуг самой НП. А насколько я понял вопрос изначально был об угрозе попасть на перевод - а это возможно когда идет покупка с наложкой и отправитель физик. По этому МСС такое не бывает
Ранее оплачивали картами Привата и Абанка от этого же продавца и всё проходило как оплата в категории Авто с МСС 4214, а Альфа-Банк отнёс к другому и обозвал денежным переводом MoneySend, что собственно и напрягло, хотя МСС они тоже отражают 4214
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Додано: Сер 29 лип, 2020 12:50
lara_08 написав: Flamingo написав: Vorlon написав:lara_08
Никоим образом! Обычная торговая операция - не надо дуть на холодное
Но надо понимать что с этим МСС нет проблем и у привата. Под ним идет оплата услуг самой НП. А насколько я понял вопрос изначально был об угрозе попасть на перевод - а это возможно когда идет покупка с наложкой и отправитель физик. По этому МСС такое не бывает
Ранее оплачивали картами Привата и Абанка от этого же продавца и всё проходило как оплата в категории Авто с МСС 4214, а Альфа-Банк отнёс к другому и обозвал денежным переводом MoneySend, что собственно и напрягло, хотя МСС они тоже отражают 4214
Это особенности новой супермодной выписки в мобайле.
Лучше б они ее вообще не трогали, сейчас там бред.
Хотя может у Аллы далеко идущие планы все операции с этими МСС обложить мздой как за p2p.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 12:50
Alfa_Bank
Доброго дня.
Отримав перевипущену кредиту RED замість Максимум 2.0. Я так розумію, страховки знову активовані?
По кредитці є заборгованість, на яку оформлена розстрочка. дата РД 30 число. З мене завтра спишуть страховки через заборговіаність, чи зміни тарифу з Максимум 2.0 на Ред після РД? Відповідно і відключати страховки після РД, з 31?
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Додано: Сер 29 лип, 2020 12:54
Rimlyanin1 написав:
чи зміни тарифу з Максимум 2.0 на Ред після РД? Відповідно і відключати страховки після РД, з 31?
На днях же офпред об этом писала.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 12:59
Rimlyanin1 написав:
Alfa_Bank
Доброго дня.
Отримав перевипущену кредиту RED замість Максимум 2.0. Я так розумію, страховки знову активовані?
По кредитці є заборгованість, на яку оформлена розстрочка. дата РД 30 число. З мене завтра спишуть страховки через заборговіаність, чи зміни тарифу з Максимум 2.0 на Ред після РД? Відповідно і відключати страховки після РД, з 31?
Rimlyanin1, доброго дня. Страховку від ФР можете перевірити зараз, а страховка від НВ може підключитись на наступний робочий день після РД. Якщо вся сума боргу в розстрочках, то НВ не списується. І не забудьте анулювати страу картку, інакше тариф не зміниться.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 13:26
ЯЧитатель написав:
Абсолютно верно! Каждому сотруднику доводится нереальный
план (в том числе и по кредиткам), за невыполнение плана - жестоко имеют, и не только в уши.
сейчас, вроде, такого уже нет
я заказала кредитную карту ( хотела как резервную к дебетной, чтобы лежала про запас ) отказали, т.к. официально мы уволены на бюджетной работе.
а буквально в мае делала ревизию банковских папок и выкинула горсть неактивированных кредиток с прошлых лет, к-рые выдавали именно для плана
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Додано: Сер 29 лип, 2020 14:25
Alfa_Bank написав:
забудьте анулювати страу картку, інакше тариф не зміниться.
Які є процедури саме анулювання карти?
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Додано: Сер 29 лип, 2020 14:35
Квесторе_поверніться написав: Alfa_Bank написав:
забудьте анулювати страу картку, інакше тариф не зміниться.
Які є процедури саме анулювання карти?
Дождаться ответа в Чате и поПросить аннулировать старую карту при переходе на новый Тариф. Убедиться, шо чатланин понимает разницу между блокировкой и аннуляцией и сделал таки б̶л̶о̶к̶и̶р̶о̶в̶к̶у аннулирование, а не радостно сообщил вам, шо нуна топать в отд-е
... делайте хоть что-нибудь!
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