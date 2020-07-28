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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 15:31

Re: Альфа-Банк

Чи можна онлайн в МАБ отримати англомовну виписку по рахунку з даними реєстрації власника рахунку й номером карти, а нe IBAN?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 15:32

  stryzhko написав:Чи можна онлайн в МАБ отримати англомовну виписку по рахунку з даними реєстрації власника рахунку й номером карти, а нe IBAN?

Полный номер карты наврядли засветят, ток БИН+ 2..4 последних цифры
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 15:35

  stryzhko написав:Чи можна онлайн в МАБ отримати англомовну виписку по рахунку з даними реєстрації власника рахунку й номером карти, а нe IBAN?

stryzhko, доброго дня. В МАБ немає виписок на англійській мові.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 15:40

  Alfa_Bank написав:
  stryzhko написав:Чи можна онлайн в МАБ отримати англомовну виписку по рахунку з даними реєстрації власника рахунку й номером карти, а нe IBAN?

stryzhko, доброго дня. В МАБ немає виписок на англійській мові.

А если заказать через Услуги в МАБе, шо на мыло ПДФку-копию (с куруглой пешатью) не пришлют, а если через ПерсМена? Такое для посольства годится :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 15:45

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:stryzhko, доброго дня. В МАБ немає виписок на англійській мові.

Можливо не правильно виразився стосовно терміну "виписка". Є в розділі довідок виписка з даними власника й IBAN на англійській мові, але без даних реєстрації й номера картки. З такими даними можливо отримати віддалено?
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 15:52

  stryzhko написав:
Alfa_Bank написав:stryzhko, доброго дня. В МАБ немає виписок на англійській мові.

Можливо не правильно виразився стосовно терміну "виписка". Є в розділі довідок виписка з даними власника й IBAN на англійській мові, але без даних реєстрації й номера картки. З такими даними можливо отримати віддалено?

Це довідка для посольства. З приводу даних, уточнюю.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 15:54

Re: Альфа-Банк

clientage написав:Полный номер карты наврядли засветят, ток БИН+ 2..4 последних цифры

Повного і не потрібно в принципі, цілком вистачить 4-х і місця реєстрації. До речі, в розділі довідок для посольства не відображається кредитка, по якій потрібна довідка-виписка, лише пакетні, фаст і ощадний.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 15:54

Alfa_Bank
У вас в банке творится какой-то треш :twisted:. Включая недавний инцидент, который я думал, был исчерпан, но похоже что нет.
Пока я думаю, как это по культурней сформулировать, ответьте как можно получить письменный ответ на свою жалобу, заверенный сотрудником банка.
И попутно, это правда, что оформить именную кредитку можно только онлайн. А если пришел в отделение, то только мгновенную не именную (сотрудник говорит, можете на следующий день пере выпустить именную. Или это у ваших сотрудников под конец месяца планы горят ?
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