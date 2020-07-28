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Альфа-Банк
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Додано: Сер 29 лип, 2020 15:31
Чи можна онлайн в МАБ отримати англомовну виписку по рахунку з даними реєстрації власника рахунку й номером карти, а нe IBAN?
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stryzhko
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Додано: Сер 29 лип, 2020 15:32
stryzhko написав:
Чи можна онлайн в МАБ отримати англомовну виписку по рахунку з даними реєстрації власника рахунку й номером карти, а нe IBAN?
Полный номер карты наврядли засветят, ток БИН+ 2..4 последних цифры
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Додано: Сер 29 лип, 2020 15:35
stryzhko написав:
Чи можна онлайн в МАБ отримати англомовну виписку по рахунку з даними реєстрації власника рахунку й номером карти, а нe IBAN?
stryzhko, доброго дня. В МАБ немає виписок на англійській мові.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 15:40
Alfa_Bank написав: stryzhko написав:
Чи можна онлайн в МАБ отримати англомовну виписку по рахунку з даними реєстрації власника рахунку й номером карти, а нe IBAN?
stryzhko, доброго дня. В МАБ немає виписок на англійській мові.
А если заказать через Услуги в МАБе, шо на мыло ПДФку-копию (с куруглой пешатью) не пришлют, а если через ПерсМена? Такое для посольства годится
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Додано: Сер 29 лип, 2020 15:45
Alfa_Bank написав:stryzhko, доброго дня. В МАБ немає виписок на англійській мові.
Можливо не правильно виразився стосовно терміну "виписка". Є в розділі довідок виписка з даними власника й IBAN на англійській мові, але без даних реєстрації й номера картки. З такими даними можливо отримати віддалено?
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Додано: Сер 29 лип, 2020 15:52
stryzhko написав:
Alfa_Bank написав:stryzhko, доброго дня. В МАБ немає виписок на англійській мові.
Можливо не правильно виразився стосовно терміну "виписка". Є в розділі довідок виписка з даними власника й IBAN на англійській мові, але без даних реєстрації й номера картки. З такими даними можливо отримати віддалено?
Це довідка для посольства. З приводу даних, уточнюю.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 15:54
clientage написав:Полный номер карты наврядли засветят, ток БИН+ 2..4 последних цифры
Повного і не потрібно в принципі, цілком вистачить 4-х і місця реєстрації. До речі, в розділі довідок для посольства не відображається кредитка, по якій потрібна довідка-виписка, лише пакетні, фаст і ощадний.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 15:54
Alfa_Bank
У вас в банке творится какой-то треш
. Включая недавний инцидент, который я думал, был исчерпан, но похоже что нет.
Пока я думаю, как это по культурней сформулировать, ответьте как можно получить письменный ответ на свою жалобу, заверенный сотрудником банка.
И попутно, это правда, что оформить именную кредитку можно только онлайн. А если пришел в отделение, то только мгновенную не именную (сотрудник говорит, можете на следующий день пере выпустить именную. Или это у ваших сотрудников под конец месяца планы горят ?
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