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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 лип, 2020 16:02
stryzhko написав:
clientage написав:Полный номер карты наврядли засветят, ток БИН+ 2..4 последних цифры
Повного і не потрібно в принципі, цілком вистачить 4-х і місця реєстрації. До речі, в розділі довідок для посольства не відображається кредитка, по якій потрібна довідка-виписка, лише пакетні, фаст і ощадний.
Довідка по кредитній картці надається лише за умови наявності власних коштів на рахунку.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 16:05
Kalgan написав:Alfa_Bank
У вас в банке творится какой-то треш
. Включая недавний инцидент, который я думал, был исчерпан, но похоже что нет.
Пока я думаю, как это по культурней сформулировать, ответьте как можно получить письменный ответ на свою жалобу, заверенный сотрудником банка.
И попутно, это правда, что оформить именную кредитку можно только онлайн. А если пришел в отделение, то только мгновенную не именную (сотрудник говорит, можете на следующий день пере выпустить именную. Или это у ваших сотрудников под конец месяца планы горят ?
Kalgan, добрый день. Письменный ответ на жалобу можно получить в ответ на письменное обращение. Либо, при фиксировании в КЦ можете запросить ответ в письменном виде и указать адрес.
В отделении тоже можно заказать именную карту.
Подскажите, в каком отделении были?
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Додано: Сер 29 лип, 2020 16:11
Alfa_Bank написав:Довідка по кредитній картці надається лише за умови наявності власних коштів на рахунку.
Дивно, сумно. Дякую за оперативну відповідь.
Тоді питання до форумчан, що полюбляють Amazon)) Можливо хтось проходив квест з верифікацією заблокованого аккаунту з карткою Альфи і порадить варіанти в ОП.
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stryzhko
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Додано: Сер 29 лип, 2020 16:13
Alfa_Bank написав: Kalgan написав:Alfa_Bank
У вас в банке творится какой-то треш
. Включая недавний инцидент, который я думал, был исчерпан, но похоже что нет.
Пока я думаю, как это по культурней сформулировать, ответьте как можно получить письменный ответ на свою жалобу, заверенный сотрудником банка.
И попутно, это правда, что оформить именную кредитку можно только онлайн. А если пришел в отделение, то только мгновенную не именную (сотрудник говорит, можете на следующий день пере выпустить именную. Или это у ваших сотрудников под конец месяца планы горят ?
Kalgan, добрый день. Письменный ответ на жалобу можно получить в ответ на письменное обращение. Либо, при фиксировании в КЦ можете запросить ответ в письменном виде и указать адрес.
В отделении тоже можно заказать именную карту.
Подскажите, в каком отделении были?
В отделении можно ж зарегистрировать письменное обращение? Киньте рыбу. Даже если вы в моем вопросе разберетесь, все равно хочу получить официальный письменный ответ на эту жалобу. Отделение «Харьковское №12».
Про кредитку ответьте.
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Kalgan
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Додано: Сер 29 лип, 2020 16:48
clientage написав: Квесторе_поверніться написав: Alfa_Bank написав:
забудьте анулювати страу картку, інакше тариф не зміниться.
Які є процедури саме анулювання карти?
Дождаться ответа в Чате и поПросить аннулировать старую карту при переходе на новый Тариф. Убедиться, шо чатланин понимает разницу между блокировкой и аннуляцией и сделал таки б̶л̶о̶к̶и̶р̶о̶в̶к̶у аннулирование, а не радостно сообщил вам, шо нуна топать в отд-е
Дякую за інфо. А шо скаже шановний Офпред?
1. Чат.
В відділенні колись не змогли анулювати...могли тільки закрити.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 29 лип, 2020 16:50
Квесторе_поверніться написав:
А шо скаже шановний Офпред?
1. Чат.
В відділенні колись не змогли анулювати...могли тільки закрити.
Офпред уже говорил много раз - или по звонку на горячку, или через чат. В отделение нет прав на аннулирование отдельных карт.
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Vorlon
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Додано: Сер 29 лип, 2020 16:51
Kalgan написав: Alfa_Bank написав: Kalgan написав:Alfa_Bank
У вас в банке творится какой-то треш
. Включая недавний инцидент, который я думал, был исчерпан, но похоже что нет.
Пока я думаю, как это по культурней сформулировать, ответьте как можно получить письменный ответ на свою жалобу, заверенный сотрудником банка.
И попутно, это правда, что оформить именную кредитку можно только онлайн. А если пришел в отделение, то только мгновенную не именную (сотрудник говорит, можете на следующий день пере выпустить именную. Или это у ваших сотрудников под конец месяца планы горят ?
Kalgan, добрый день. Письменный ответ на жалобу можно получить в ответ на письменное обращение. Либо, при фиксировании в КЦ можете запросить ответ в письменном виде и указать адрес.
В отделении тоже можно заказать именную карту.
Подскажите, в каком отделении были?
В отделении можно ж зарегистрировать письменное обращение? Киньте рыбу. Даже если вы в моем вопросе разберетесь, все равно хочу получить официальный письменный ответ на эту жалобу. Отделение «Харьковское №12».
Про кредитку ответьте.
В отделении можно зарегистрировать. Уточните, каким образом будете подавать запрос? Обращаться письменно или в КЦ? Я так же могу запросить письменный ответ. Суть жалобы опишите, пожалуйста, детальнее. Она в том, что вам отказались оформить карту?
Что про кредитку ответить?
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 29 лип, 2020 16:52
Vorlon написав: Квесторе_поверніться написав:
А шо скаже шановний Офпред?
1. Чат.
В відділенні колись не змогли анулювати...могли тільки закрити.
Офпред уже говорил много раз - или по звонку на горячку, или через чат. В отделение нет прав на аннулирование отдельных карт.
Ок. Дякую. Питання закрите.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 29 лип, 2020 16:54
Квесторе_поверніться написав:
Дякую за інфо. А шо скаже шановний Офпред?
1. Чат.
В відділенні колись не змогли анулювати...могли тільки закрити.
Чат або гаряча лінія. Зверніться та попросіть анулювати потрібну картку.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 16:54
Alfa_Bank
Вполне возможно, хоть и не обязательно, история началась с недавнего инцидента, когда со слов оф. пред., какой-то сотрудник стажер
(к то б сомнивался), якобы перепутав мой инн с другим клиентом
, решил активировать мне полный функционал интернет-банка еще раз
И вот спустя несколько дней, когда я пришел в отделение оформить новую кредитную карту, при чтении договора страховки (и даже ж не говорят, что от нее можно сразу отказаться) я обнаружил, что в базе данных альфы с моего профиля клиента подтягивается АБСОЛЮТНО левый адрес регистрации
. На что сотрудник невозмутимо говорит, это ж ни на что не влияет, что в страховке адрес, по которому я не жил никогда
, вы ж можете место жительства поменять в любой момент. Сильный аргумент не правда ли ? И это не ошибка в названии улицы. Это конкретно другая область, другой район, другой город.
От моих данных осталась улица, номер дома и квартиры.
Более того, в кредитном договоре, так же подтянулся этот левый адрес.
Сотрудник предложила пройти по новой идентификацию, но в базе адрес так и не изменился на правильный. На этом оформление кредитки естественно и закончилось.
А теперь вопрос, каким боком, без моего ведома
, в банке мог поменяется адрес мой регистрации
? И насколько нормально, вместо извинений предложить клиенту подписать договор с недостоверными данными, пусть даже и на страховку
(необязательную). Это ж попахивает статьей УК. По сути фальсификация документов сотрудником банка.
А клиента, подписавшего такое не глядя (к сожалению такие тоже бывают) можно в мошенничестве обвинить, что ненастоящий адрес регистрации банку назвал и подписался под ним. И не удивительно, что потом звонишь в КЦ, а там говорят что вы на их вопросы неправильно отвечаете. Если у вас возможна смена данных о клиенте неизвестно-кем, неизвестно когда, и по неизвестным причинам.
Сотруднику хоть мозгов хватило не предлагать подписать сам кред. договор с левыми данными.
По итогу требую разобраться как такое вообще возможно, виновного строго наказать.
От банка ожидаю кроме извинений компенсации за моральный ущерб
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Kalgan
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