Додано: Сер 29 лип, 2020 16:54

Вполне возможно, хоть и не обязательно, история началась с недавнего инцидента, когда со слов оф. пред., какой-то(к то б сомнивался),, решил активировать мне полный функционал интернет-банка еще разИ вот спустя несколько дней, когда я пришел в отделение оформить новую кредитную карту, при чтении договора страховки (и даже ж не говорят, что от нее можно сразу отказаться) я обнаружил, что в базе данных альфы с моего профиля клиента подтягивается. На что сотрудник невозмутимо говорит, это ж ни на что не влияет, что в страховке адрес,, вы ж можете место жительства поменять в любой момент. Сильный аргумент не правда ли ? И это не ошибка в названии улицы.От моих данных осталась улица, номер дома и квартиры.Более того, вСотрудник предложила пройти по новой идентификацию, но в базе адрес так и не изменился на правильный. На этом оформление кредитки естественно и закончилось.А теперь вопрос, каким боком,, в банке? И насколько нормально,(необязательную).А клиента, подписавшего такое не глядя (к сожалению такие тоже бывают) можно в мошенничестве обвинить, что ненастоящий адрес регистрации банку назвал и подписался под ним. И не удивительно, что потом звонишь в КЦ, а там говорят что вы на их вопросы неправильно отвечаете. Если у вас возможна смена данных о клиенте неизвестно-кем, неизвестно когда, и по неизвестным причинам.Сотруднику хоть мозгов хватило не предлагать подписать сам кред. договор с левыми данными.По итогу требую разобраться как такое вообще возможно, виновного строго наказать.От банка ожидаю кроме извинений компенсации за моральный ущерб