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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8814881588168817>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:02

  stryzhko написав:
clientage написав:Полный номер карты наврядли засветят, ток БИН+ 2..4 последних цифры

Повного і не потрібно в принципі, цілком вистачить 4-х і місця реєстрації. До речі, в розділі довідок для посольства не відображається кредитка, по якій потрібна довідка-виписка, лише пакетні, фаст і ощадний.

Довідка по кредитній картці надається лише за умови наявності власних коштів на рахунку.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:05

  Kalgan написав:Alfa_Bank
У вас в банке творится какой-то треш :twisted:. Включая недавний инцидент, который я думал, был исчерпан, но похоже что нет.
Пока я думаю, как это по культурней сформулировать, ответьте как можно получить письменный ответ на свою жалобу, заверенный сотрудником банка.
И попутно, это правда, что оформить именную кредитку можно только онлайн. А если пришел в отделение, то только мгновенную не именную (сотрудник говорит, можете на следующий день пере выпустить именную. Или это у ваших сотрудников под конец месяца планы горят ?

Kalgan, добрый день. Письменный ответ на жалобу можно получить в ответ на письменное обращение. Либо, при фиксировании в КЦ можете запросить ответ в письменном виде и указать адрес.
В отделении тоже можно заказать именную карту.
Подскажите, в каком отделении были?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:11

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:Довідка по кредитній картці надається лише за умови наявності власних коштів на рахунку.

Дивно, сумно. Дякую за оперативну відповідь.
Тоді питання до форумчан, що полюбляють Amazon)) Можливо хтось проходив квест з верифікацією заблокованого аккаунту з карткою Альфи і порадить варіанти в ОП.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:13

  Alfa_Bank написав:
  Kalgan написав:Alfa_Bank
У вас в банке творится какой-то треш :twisted:. Включая недавний инцидент, который я думал, был исчерпан, но похоже что нет.
Пока я думаю, как это по культурней сформулировать, ответьте как можно получить письменный ответ на свою жалобу, заверенный сотрудником банка.
И попутно, это правда, что оформить именную кредитку можно только онлайн. А если пришел в отделение, то только мгновенную не именную (сотрудник говорит, можете на следующий день пере выпустить именную. Или это у ваших сотрудников под конец месяца планы горят ?

Kalgan, добрый день. Письменный ответ на жалобу можно получить в ответ на письменное обращение. Либо, при фиксировании в КЦ можете запросить ответ в письменном виде и указать адрес.
В отделении тоже можно заказать именную карту.
Подскажите, в каком отделении были?

В отделении можно ж зарегистрировать письменное обращение? Киньте рыбу. Даже если вы в моем вопросе разберетесь, все равно хочу получить официальный письменный ответ на эту жалобу. Отделение «Харьковское №12».
Про кредитку ответьте.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:48

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Alfa_Bank написав:забудьте анулювати страу картку, інакше тариф не зміниться.

Які є процедури саме анулювання карти?

Дождаться ответа в Чате и поПросить аннулировать старую карту при переходе на новый Тариф. Убедиться, шо чатланин понимает разницу между блокировкой и аннуляцией и сделал таки б̶л̶о̶к̶и̶р̶о̶в̶к̶у аннулирование, а не радостно сообщил вам, шо нуна топать в отд-е :)

Дякую за інфо. А шо скаже шановний Офпред?
1. Чат.
В відділенні колись не змогли анулювати...могли тільки закрити.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:50

  Квесторе_поверніться написав:А шо скаже шановний Офпред?
1. Чат.
В відділенні колись не змогли анулювати...могли тільки закрити.

Офпред уже говорил много раз - или по звонку на горячку, или через чат. В отделение нет прав на аннулирование отдельных карт.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:51

  Kalgan написав:
  Alfa_Bank написав:
  Kalgan написав:Alfa_Bank
У вас в банке творится какой-то треш :twisted:. Включая недавний инцидент, который я думал, был исчерпан, но похоже что нет.
Пока я думаю, как это по культурней сформулировать, ответьте как можно получить письменный ответ на свою жалобу, заверенный сотрудником банка.
И попутно, это правда, что оформить именную кредитку можно только онлайн. А если пришел в отделение, то только мгновенную не именную (сотрудник говорит, можете на следующий день пере выпустить именную. Или это у ваших сотрудников под конец месяца планы горят ?

Kalgan, добрый день. Письменный ответ на жалобу можно получить в ответ на письменное обращение. Либо, при фиксировании в КЦ можете запросить ответ в письменном виде и указать адрес.
В отделении тоже можно заказать именную карту.
Подскажите, в каком отделении были?

В отделении можно ж зарегистрировать письменное обращение? Киньте рыбу. Даже если вы в моем вопросе разберетесь, все равно хочу получить официальный письменный ответ на эту жалобу. Отделение «Харьковское №12».
Про кредитку ответьте.

В отделении можно зарегистрировать. Уточните, каким образом будете подавать запрос? Обращаться письменно или в КЦ? Я так же могу запросить письменный ответ. Суть жалобы опишите, пожалуйста, детальнее. Она в том, что вам отказались оформить карту?
Что про кредитку ответить?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:52

  Vorlon написав:
  Квесторе_поверніться написав:А шо скаже шановний Офпред?
1. Чат.
В відділенні колись не змогли анулювати...могли тільки закрити.

Офпред уже говорил много раз - или по звонку на горячку, или через чат. В отделение нет прав на аннулирование отдельных карт.

Ок. Дякую. Питання закрите.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:54

  Квесторе_поверніться написав:Дякую за інфо. А шо скаже шановний Офпред?
1. Чат.
В відділенні колись не змогли анулювати...могли тільки закрити.

Чат або гаряча лінія. Зверніться та попросіть анулювати потрібну картку.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:54

Alfa_Bank
Вполне возможно, хоть и не обязательно, история началась с недавнего инцидента, когда со слов оф. пред., какой-то сотрудник стажер (к то б сомнивался), якобы перепутав мой инн с другим клиентом :evil: , решил активировать мне полный функционал интернет-банка еще раз :shock:
И вот спустя несколько дней, когда я пришел в отделение оформить новую кредитную карту, при чтении договора страховки (и даже ж не говорят, что от нее можно сразу отказаться) я обнаружил, что в базе данных альфы с моего профиля клиента подтягивается АБСОЛЮТНО левый адрес регистрации. На что сотрудник невозмутимо говорит, это ж ни на что не влияет, что в страховке адрес, по которому я не жил никогда, вы ж можете место жительства поменять в любой момент. Сильный аргумент не правда ли ? И это не ошибка в названии улицы. Это конкретно другая область, другой район, другой город. От моих данных осталась улица, номер дома и квартиры.
Более того, в кредитном договоре, так же подтянулся этот левый адрес. Сотрудник предложила пройти по новой идентификацию, но в базе адрес так и не изменился на правильный. На этом оформление кредитки естественно и закончилось.
А теперь вопрос, каким боком, без моего ведома, в банке мог поменяется адрес мой регистрации? И насколько нормально, вместо извинений предложить клиенту подписать договор с недостоверными данными, пусть даже и на страховку (необязательную). Это ж попахивает статьей УК. По сути фальсификация документов сотрудником банка. А клиента, подписавшего такое не глядя (к сожалению такие тоже бывают) можно в мошенничестве обвинить, что ненастоящий адрес регистрации банку назвал и подписался под ним. И не удивительно, что потом звонишь в КЦ, а там говорят что вы на их вопросы неправильно отвечаете. Если у вас возможна смена данных о клиенте неизвестно-кем, неизвестно когда, и по неизвестным причинам. :evil:
Сотруднику хоть мозгов хватило не предлагать подписать сам кред. договор с левыми данными.
По итогу требую разобраться как такое вообще возможно, виновного строго наказать.
От банка ожидаю кроме извинений компенсации за моральный ущерб :evil:
Kalgan
 
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