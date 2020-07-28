RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8814881588168817

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:57

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:В отделении можно зарегистрировать. Уточните, каким образом будете подавать запрос? Обращаться письменно или в КЦ? Я так же могу запросить письменный ответ. Суть жалобы опишите, пожалуйста, детальнее. Она в том, что вам отказались оформить карту?
Что про кредитку ответить?

Если можете запросить письменный ответ, то давайте оформим жалобу через вас.
Про кредитку я спросил, можно ли прийти в отделение и заказать именную карту. А то сотрудник говорит, что именную можно только онлайн, а я вам сейчас сразу мгновенную дам, по другому нельзя.
А суть жалобы выше изложил :evil:
Kalgan
 
Повідомлень: 413
З нами з: 02.01.19
Подякував: 20 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:58

  Alfa_Bank написав:
  Квесторе_поверніться написав:Дякую за інфо. А шо скаже шановний Офпред?
1. Чат.
В відділенні колись не змогли анулювати...могли тільки закрити.

Чат або гаряча лінія. Зверніться та попросіть анулювати потрібну картку.

Дякую за підтвердження інфо з офіційних джерел.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34229
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1716 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:02

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Она в том, что вам отказались оформить карту?

Не, тут нечего сказать. Карту очень сильно хотели оформить, очень :mrgreen:
Востаннє редагувалось Kalgan в Сер 29 лип, 2020 17:03, всього редагувалось 1 раз.
Kalgan
 
Повідомлень: 413
З нами з: 02.01.19
Подякував: 20 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:02

  Kalgan написав:
  Alfa_Bank написав:В отделении можно зарегистрировать. Уточните, каким образом будете подавать запрос? Обращаться письменно или в КЦ? Я так же могу запросить письменный ответ. Суть жалобы опишите, пожалуйста, детальнее. Она в том, что вам отказались оформить карту?
Что про кредитку ответить?

Если можете запросить письменный ответ, то давайте оформим жалобу через вас.
Про кредитку я спросил, можно ли прийти в отделение и заказать именную карту. А то сотрудник говорит, что именную можно только онлайн, а я вам сейчас сразу мгновенную дам, по другому нельзя.
А суть жалобы выше изложил :evil:

Обращение оформлю согласно текста, что вы указали ранее. Напишите, пожалуйста, в ЛС полный адрес, куда отправить ответ. В ситуации обязательно разберемся. Приношу извинения за данный инцидент.
В отделении можно заказать именную карту. Но придется совершить 2 визита, один для заказа, один для получения.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9114
З нами з: 18.02.13
Подякував: 76 раз.
Подякували: 801 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:09

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:В отделении можно заказать именную карту. Но придется совершить 2 визита, один для заказа, один для получения.

Вот я сегодня пришел в отделение и напрямую сказал сотруднику, что хочу именную карту. И более того, что мгновенную не очень то и хочу получать.
Я рассчитывал на РД числа 5-6. А она прямым текстом сказала, что только мгновенную может выдать. А по другому типа заказывайте онлайн или пере выпускайте сразу после получения. Отдельно тогда с ней проведите разъяснительную работу.
У вас сотрудники одни абсолютно некомпетентные, другие фальсификацией документов занимаются. Чем там ваша СБ занимается, кроме как клиентов кошмарит ? Нужно и внутренние ряды ж чистить в конце то концов :mrgreen:
Kalgan
 
Повідомлень: 413
З нами з: 02.01.19
Подякував: 20 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:10

  Kalgan написав:
  Alfa_Bank написав:В отделении можно заказать именную карту. Но придется совершить 2 визита, один для заказа, один для получения.

Вот я сегодня пришел в отделение и напрямую сказал сотруднику, что хочу именную карту. И более того, что мгновенную не очень то и хочу получать.
Я рассчитывал на РД числа 5-6. А она прямым текстом сказала, что только мгновенную может выдать. А по другому типа заказывайте онлайн или пере выпускайте сразу после получения. Отдельно тогда с ней проведите разъяснительную работу.
У вас сотрудники одни абсолютно некомпетентные, другие фальсификацией документов занимаются. Чем там ваша СБ занимается, кроме как клиентов кошмарит ? Нужно и внутренние ряды ж чистить в конце то концов :mrgreen:

Уже разбираюсь. Ответьте, пожалуйста в ЛС.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9114
З нами з: 18.02.13
Подякував: 76 раз.
Подякували: 801 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:11

Re: Альфа-Банк

Для страховок в них окрема база. І співробітники нічого в ній не можуть змінювати. Тільки подають запити "програмістам", щоби ті виправили.
Д - діджиталізація. Це те, чим Альфа вас здивує ))
Кочевник
 
Повідомлень: 1536
З нами з: 16.02.17
Подякував: 270 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:14

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Обращение оформлю согласно текста, что вы указали ранее. Напишите, пожалуйста, в ЛС полный адрес, куда отправить ответ. В ситуации обязательно разберемся. Приношу извинения за данный инцидент.

Добавьте туда же вопрос, про инцидент с повторной активацией МАБ. Было бы очень интересно почитать официальный ответ и на такое.
Кроме извинений, требую компенсации морального вреда нанесенного вашими безграмотными сотрудниками :evil:
У вас в этом месяце творится не пойми что. Кому-то без их ведома вон кредитные карты выпускают. Стажеры ИНН клиентов путают. Теперь вот и адреса фальсифицировать начали :evil:
Kalgan
 
Повідомлень: 413
З нами з: 02.01.19
Подякував: 20 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:16

  Кочевник написав:Для страховок в них окрема база. І співробітники нічого в ній не можуть змінювати. Тільки подають запити "програмістам", щоби ті виправили.
Д - діджиталізація. Це те, чим Альфа вас здивує ))

Со страховкой то ладно, от нее я так понял можно отказаться было сразу и не подписывать.
Левый адрес так же подтянулся в кредитный договор :|
Kalgan
 
Повідомлень: 413
З нами з: 02.01.19
Подякував: 20 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:17

  Kalgan написав:
  Alfa_Bank написав:Обращение оформлю согласно текста, что вы указали ранее. Напишите, пожалуйста, в ЛС полный адрес, куда отправить ответ. В ситуации обязательно разберемся. Приношу извинения за данный инцидент.

Добавьте туда же вопрос, про инцидент с повторной активацией МАБ. Было бы очень интересно почитать официальный ответ и на такое.
Кроме извинений, требую компенсации морального вреда нанесенного вашими безграмотными сотрудниками :evil:
У вас в этом месяце творится не пойми что. Кому-то без их ведома вон кредитные карты выпускают. Стажеры ИНН клиентов путают. Теперь вот и адреса фальсифицировать начали :evil:

Добавляю и жду ответ по адресу в ЛС.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9114
З нами з: 18.02.13
Подякував: 76 раз.
Подякували: 801 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 8814881588168817
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, liliya_logical, Квесторе_поверніться і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1842, 1843, 1844
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18439 2582688
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лип, 2020 17:24
mustbe
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4185, 4186, 4187
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41860 5072662
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лип, 2020 16:16
omb
А-Банк 1 ... 1672, 1673, 1674
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16738 2326767
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лип, 2020 13:25
lubarec

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88170)
29.07.2020 17:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.