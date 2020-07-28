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Альфа-Банк
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Додано: Сер 29 лип, 2020 16:57
Alfa_Bank написав:
В отделении можно зарегистрировать. Уточните, каким образом будете подавать запрос? Обращаться письменно или в КЦ? Я так же могу запросить письменный ответ. Суть жалобы опишите, пожалуйста, детальнее. Она в том, что вам отказались оформить карту?
Что про кредитку ответить?
Если можете запросить письменный ответ, то давайте оформим жалобу через вас.
Про кредитку я спросил, можно ли прийти в отделение и заказать именную карту. А то сотрудник говорит, что именную можно только онлайн, а я вам сейчас сразу мгновенную дам, по другому нельзя.
А суть жалобы выше изложил
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Kalgan
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Додано: Сер 29 лип, 2020 16:58
Alfa_Bank написав: Квесторе_поверніться написав:
Дякую за інфо. А шо скаже шановний Офпред?
1. Чат.
В відділенні колись не змогли анулювати...могли тільки закрити.
Чат або гаряча лінія. Зверніться та попросіть анулювати потрібну картку.
Дякую за підтвердження інфо з офіційних джерел.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 29 лип, 2020 17:02
Alfa_Bank написав:
Она в том, что вам отказались оформить карту?
Не, тут нечего сказать. Карту очень сильно хотели оформить, очень
Востаннє редагувалось Kalgan
в Сер 29 лип, 2020 17:03, всього редагувалось 1 раз.
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Kalgan
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Додано: Сер 29 лип, 2020 17:02
Kalgan написав: Alfa_Bank написав:
В отделении можно зарегистрировать. Уточните, каким образом будете подавать запрос? Обращаться письменно или в КЦ? Я так же могу запросить письменный ответ. Суть жалобы опишите, пожалуйста, детальнее. Она в том, что вам отказались оформить карту?
Что про кредитку ответить?
Если можете запросить письменный ответ, то давайте оформим жалобу через вас.
Про кредитку я спросил, можно ли прийти в отделение и заказать именную карту. А то сотрудник говорит, что именную можно только онлайн, а я вам сейчас сразу мгновенную дам, по другому нельзя.
А суть жалобы выше изложил
Обращение оформлю согласно текста, что вы указали ранее. Напишите, пожалуйста, в ЛС полный адрес, куда отправить ответ. В ситуации обязательно разберемся. Приношу извинения за данный инцидент.
В отделении можно заказать именную карту. Но придется совершить 2 визита, один для заказа, один для получения.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 29 лип, 2020 17:09
Alfa_Bank написав:
В отделении можно заказать именную карту. Но придется совершить 2 визита, один для заказа, один для получения.
Вот я сегодня пришел в отделение и напрямую сказал сотруднику, что хочу именную карту. И более того, что мгновенную не очень то и хочу получать.
Я рассчитывал на РД числа 5-6. А она прямым текстом сказала, что только мгновенную может выдать. А по другому типа заказывайте онлайн или пере выпускайте сразу после получения.
Отдельно тогда с ней проведите разъяснительную работу.
У вас сотрудники одни абсолютно некомпетентные, другие фальсификацией документов занимаются. Чем там ваша СБ занимается, кроме как клиентов кошмарит ? Нужно и внутренние ряды ж чистить в конце то концов
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Kalgan
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Додано: Сер 29 лип, 2020 17:10
Kalgan написав: Alfa_Bank написав:
В отделении можно заказать именную карту. Но придется совершить 2 визита, один для заказа, один для получения.
Вот я сегодня пришел в отделение и напрямую сказал сотруднику, что хочу именную карту. И более того, что мгновенную не очень то и хочу получать.
Я рассчитывал на РД числа 5-6. А она прямым текстом сказала, что только мгновенную может выдать. А по другому типа заказывайте онлайн или пере выпускайте сразу после получения.
Отдельно тогда с ней проведите разъяснительную работу.
У вас сотрудники одни абсолютно некомпетентные, другие фальсификацией документов занимаются. Чем там ваша СБ занимается, кроме как клиентов кошмарит ? Нужно и внутренние ряды ж чистить в конце то концов
Уже разбираюсь. Ответьте, пожалуйста в ЛС.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 29 лип, 2020 17:11
Для страховок в них окрема база. І співробітники нічого в ній не можуть змінювати. Тільки подають запити "програмістам", щоби ті виправили.
Д - діджиталізація. Це те, чим Альфа вас здивує ))
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Кочевник
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Додано: Сер 29 лип, 2020 17:14
Alfa_Bank написав:
Обращение оформлю согласно текста, что вы указали ранее. Напишите, пожалуйста, в ЛС полный адрес, куда отправить ответ. В ситуации обязательно разберемся. Приношу извинения за данный инцидент.
Добавьте туда же вопрос, про инцидент с повторной активацией МАБ. Было бы очень интересно почитать официальный ответ и на такое.
Кроме извинений, требую компенсации морального вреда нанесенного вашими безграмотными сотрудниками
У вас в этом месяце творится не пойми что. Кому-то без их ведома вон кредитные карты выпускают. Стажеры ИНН клиентов путают. Теперь вот и адреса фальсифицировать начали
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Kalgan
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Додано: Сер 29 лип, 2020 17:16
Кочевник написав:
Для страховок в них окрема база. І співробітники нічого в ній не можуть змінювати. Тільки подають запити "програмістам", щоби ті виправили.
Д - діджиталізація. Це те, чим Альфа вас здивує ))
Со страховкой то ладно, от нее я так понял можно отказаться было сразу и не подписывать.
Левый адрес так же подтянулся в кредитный договор
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Додано: Сер 29 лип, 2020 17:17
Kalgan написав: Alfa_Bank написав:
Обращение оформлю согласно текста, что вы указали ранее. Напишите, пожалуйста, в ЛС полный адрес, куда отправить ответ. В ситуации обязательно разберемся. Приношу извинения за данный инцидент.
Добавьте туда же вопрос, про инцидент с повторной активацией МАБ. Было бы очень интересно почитать официальный ответ и на такое.
Кроме извинений, требую компенсации морального вреда нанесенного вашими безграмотными сотрудниками
У вас в этом месяце творится не пойми что. Кому-то без их ведома вон кредитные карты выпускают. Стажеры ИНН клиентов путают. Теперь вот и адреса фальсифицировать начали
Добавляю и жду ответ по адресу в ЛС.
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Alfa_Bank
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