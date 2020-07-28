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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 лип, 2020 17:32
Alfa_Bank написав:
Добавляю и жду ответ по адресу в ЛС.
Написал. Если ответ будет ни о чем и виновные не будут наказаны, оставляю за собой право направить данные об обоих инцидентах в НБУ. Думаю их это тоже заинтересует
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Додано: Сер 29 лип, 2020 17:42
Kalgan написав: Alfa_Bank написав:
Добавляю и жду ответ по адресу в ЛС.
Написал. Если ответ будет ни о чем и виновные не будут наказаны, оставляю за собой право направить данные об обоих инцидентах в НБУ. Думаю их это тоже заинтересует
Спасибо. Запрос оформила. Ожидайте ответ в срок предусмотренный законодательством. Банком будет проведено детальное расследование по ситуации.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 17:47
Alfa_Bank написав: Kalgan написав: Alfa_Bank написав:
Добавляю и жду ответ по адресу в ЛС.
Написал. Если ответ будет ни о чем и виновные не будут наказаны, оставляю за собой право направить данные об обоих инцидентах в НБУ. Думаю их это тоже заинтересует
Спасибо. Запрос оформила. Ожидайте ответ в срок предусмотренный законодательством. Банком будет проведено детальное расследование по ситуации.
Хорошо, от вас хотелось бы получить подробности, как только они появятся. Запрос имеет номер ? Если да, напишите его мне в лс.
По поводу карты. Я так понял заявка уже была почти закончена, раз распечатывали договор и был уже номер счета. Можно ее пустить в работу на именную карту дистанционно. Или опять нужно идти в отделение и рассказывать сотрудникам, что они нифига не знают про оформление продуктов банка
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Додано: Сер 29 лип, 2020 17:54
Kalgan написав:
Хорошо, от вас хотелось бы получить подробности, как только они появятся. Запрос имеет номер ? Если да, напишите его мне в лс.
По поводу карты. Я так понял заявка уже была почти закончена, раз распечатывали договор и был уже номер счета. Можно ее пустить в работу на именную карту дистанционно. Или опять нужно идти в отделение и рассказывать сотрудникам, что они нифига не знают про оформление продуктов банка
Номер запроса и информацию по карте напишу в ЛС.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 18:59
Alfa_Bank написав:
Ожидайте ответ в срок предусмотренный законодательством.
Это 30 дней?
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Kalgan
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