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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8815881688178818

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:32

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Добавляю и жду ответ по адресу в ЛС.

Написал. Если ответ будет ни о чем и виновные не будут наказаны, оставляю за собой право направить данные об обоих инцидентах в НБУ. Думаю их это тоже заинтересует :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:42

  Kalgan написав:
  Alfa_Bank написав:Добавляю и жду ответ по адресу в ЛС.

Написал. Если ответ будет ни о чем и виновные не будут наказаны, оставляю за собой право направить данные об обоих инцидентах в НБУ. Думаю их это тоже заинтересует :mrgreen:

Спасибо. Запрос оформила. Ожидайте ответ в срок предусмотренный законодательством. Банком будет проведено детальное расследование по ситуации.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:47

  Alfa_Bank написав:
  Kalgan написав:
  Alfa_Bank написав:Добавляю и жду ответ по адресу в ЛС.

Написал. Если ответ будет ни о чем и виновные не будут наказаны, оставляю за собой право направить данные об обоих инцидентах в НБУ. Думаю их это тоже заинтересует :mrgreen:

Спасибо. Запрос оформила. Ожидайте ответ в срок предусмотренный законодательством. Банком будет проведено детальное расследование по ситуации.

Хорошо, от вас хотелось бы получить подробности, как только они появятся. Запрос имеет номер ? Если да, напишите его мне в лс.

По поводу карты. Я так понял заявка уже была почти закончена, раз распечатывали договор и был уже номер счета. Можно ее пустить в работу на именную карту дистанционно. Или опять нужно идти в отделение и рассказывать сотрудникам, что они нифига не знают про оформление продуктов банка :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:54

  Kalgan написав:Хорошо, от вас хотелось бы получить подробности, как только они появятся. Запрос имеет номер ? Если да, напишите его мне в лс.

По поводу карты. Я так понял заявка уже была почти закончена, раз распечатывали договор и был уже номер счета. Можно ее пустить в работу на именную карту дистанционно. Или опять нужно идти в отделение и рассказывать сотрудникам, что они нифига не знают про оформление продуктов банка :mrgreen:

Номер запроса и информацию по карте напишу в ЛС.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 18:59

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Ожидайте ответ в срок предусмотренный законодательством.

Это 30 дней?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 21:16

Уважаемые, есть технический вопрос:

Я хотел поиграть на контрабасе.

Купил через PayPal категория продукты.

Друзья из Североатлантического Альянса, написали что PayPal взял с них 4.4%. Это говорит, про то, что палка взяла 2%+ и МС Debit взял 2%+. Я платил VISA Credit Platinum, они сказали что она тоже взяла.


Есть варианты это минимизировать?
Если взять какой-то Visa Classic в УкрГаз или еще где-то? Так как, Ощад, уже не выпускает.


Дешевый тариф для SWIFT в:
А-Банк 1%,
МИБ 1%,
и Альянс Банк. (У них кеш-бэк 50% для SWIFT)

Нет данные чтобы корреспондент возьмет еще много?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 22:17

Re: Альфа-Банк

Як правильно відкривати Еко-максимум. Спочатку отримати кабінет подяки, а потім Еко-максимум? Чи можна отримати кабінет подяки одночасно з отриманням картки?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 22:55

  proftpd66 написав:Уважаемые, есть технический вопрос:

Я хотел поиграть на контрабасе.

Купил через PayPal категория продукты.

Друзья из Североатлантического Альянса, написали что PayPal взял с них 4.4%. Это говорит, про то, что палка взяла 2%+ и МС Debit взял 2%+. Я платил VISA Credit Platinum, они сказали что она тоже взяла.


Есть варианты это минимизировать?
Если взять какой-то Visa Classic в УкрГаз или еще где-то? Так как, Ощад, уже не выпускает.


Дешевый тариф для SWIFT в:
А-Банк 1%,
МИБ 1%,
и Альянс Банк. (У них кеш-бэк 50% для SWIFT)

Нет данные чтобы корреспондент возьмет еще много?


PayPal - берет 3.4% если платить картой и 0.5%-1.5% за интернациональный платеж.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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