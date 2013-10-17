Додано: Сер 29 лип, 2020 21:16

Уважаемые, есть технический вопрос:



Я хотел поиграть на контрабасе.



Купил через PayPal категория продукты.



Друзья из Североатлантического Альянса, написали что PayPal взял с них 4.4%. Это говорит, про то, что палка взяла 2%+ и МС Debit взял 2%+. Я платил VISA Credit Platinum, они сказали что она тоже взяла.





Есть варианты это минимизировать?

Если взять какой-то Visa Classic в УкрГаз или еще где-то? Так как, Ощад, уже не выпускает.





Дешевый тариф для SWIFT в:

А-Банк 1%,

МИБ 1%,

и Альянс Банк. (У них кеш-бэк 50% для SWIFT)



Нет данные чтобы корреспондент возьмет еще много?