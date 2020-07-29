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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 лип, 2020 17:32
Alfa_Bank написав:
Добавляю и жду ответ по адресу в ЛС.
Написал. Если ответ будет ни о чем и виновные не будут наказаны, оставляю за собой право направить данные об обоих инцидентах в НБУ. Думаю их это тоже заинтересует
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Kalgan
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Додано: Сер 29 лип, 2020 17:42
Kalgan написав: Alfa_Bank написав:
Добавляю и жду ответ по адресу в ЛС.
Написал. Если ответ будет ни о чем и виновные не будут наказаны, оставляю за собой право направить данные об обоих инцидентах в НБУ. Думаю их это тоже заинтересует
Спасибо. Запрос оформила. Ожидайте ответ в срок предусмотренный законодательством. Банком будет проведено детальное расследование по ситуации.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 29 лип, 2020 17:47
Alfa_Bank написав: Kalgan написав: Alfa_Bank написав:
Добавляю и жду ответ по адресу в ЛС.
Написал. Если ответ будет ни о чем и виновные не будут наказаны, оставляю за собой право направить данные об обоих инцидентах в НБУ. Думаю их это тоже заинтересует
Спасибо. Запрос оформила. Ожидайте ответ в срок предусмотренный законодательством. Банком будет проведено детальное расследование по ситуации.
Хорошо, от вас хотелось бы получить подробности, как только они появятся. Запрос имеет номер ? Если да, напишите его мне в лс.
По поводу карты. Я так понял заявка уже была почти закончена, раз распечатывали договор и был уже номер счета. Можно ее пустить в работу на именную карту дистанционно. Или опять нужно идти в отделение и рассказывать сотрудникам, что они нифига не знают про оформление продуктов банка
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Додано: Сер 29 лип, 2020 17:54
Kalgan написав:
Хорошо, от вас хотелось бы получить подробности, как только они появятся. Запрос имеет номер ? Если да, напишите его мне в лс.
По поводу карты. Я так понял заявка уже была почти закончена, раз распечатывали договор и был уже номер счета. Можно ее пустить в работу на именную карту дистанционно. Или опять нужно идти в отделение и рассказывать сотрудникам, что они нифига не знают про оформление продуктов банка
Номер запроса и информацию по карте напишу в ЛС.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 29 лип, 2020 18:59
Alfa_Bank написав:
Ожидайте ответ в срок предусмотренный законодательством.
Это 30 дней?
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Kalgan
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Додано: Сер 29 лип, 2020 22:17
Як правильно відкривати Еко-максимум. Спочатку отримати кабінет подяки, а потім Еко-максимум? Чи можна отримати кабінет подяки одночасно з отриманням картки?
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Кочевник
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Додано: Чет 30 лип, 2020 00:50
Kalgan написав: Alfa_Bank написав:
В отделении можно заказать именную карту. Но придется совершить 2 визита, один для заказа, один для получения.
Вот я сегодня пришел в отделение и напрямую сказал сотруднику, что хочу именную карту. И более того, что мгновенную не очень то и хочу получать.
Я рассчитывал на РД числа 5-6. А она прямым текстом сказала, что только мгновенную может выдать. А по другому типа заказывайте онлайн или пере выпускайте сразу после получения.
Отдельно тогда с ней проведите разъяснительную работу.
У вас сотрудники одни абсолютно некомпетентные, другие фальсификацией документов занимаются. Чем там ваша СБ занимается, кроме как клиентов кошмарит ? Нужно и внутренние ряды ж чистить в конце то концов
вполне возможно что у сотрудника база знаний не обновляется просто
очень давно такое имело место быть - именная приходила при заказе через сайт а в отделении оформляли простые. перевыпуск карт шел именной.
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mephala
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Додано: Чет 30 лип, 2020 00:57
Кочевник написав:
Як правильно відкривати Еко-максимум. Спочатку отримати кабінет подяки, а потім Еко-максимум? Чи можна отримати кабінет подяки одночасно з отриманням картки?
я оформил был экомаксимум сначала.
потом пошел купил в магаз мелочевку за нал и купил их пакет для регистрации. 2 грн стоил.
потом с помощью этого пакета зарегался в подяке.
через время туда сама подтянулась кредитка.
установил кредитку главной картой что бы не таскать брелки экомаркета с собой.
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mephala
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Додано: Чет 30 лип, 2020 01:32
mephala написав:
вполне возможно что у сотрудника база знаний не обновляется просто
очень давно такое имело место быть - именная приходила при заказе через сайт а в отделении оформляли простые. перевыпуск карт шел именной.
надеюсь что офпред ей базу знаний быстро обновит
А вообще это печально, когда клиенты знают о продуктах банка намного больше, чем сотрудники отделения. При этом эти сотрудники, всеми силами пытаются убедить клиента, что именно он не прав. а по факту вводят людей в заблуждение
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Kalgan
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Додано: Чет 30 лип, 2020 09:29
Срок действия карты по июль 2020. В середине июня прислали СМС о том, что новую отправят почтой с 17 по 25 июля. Сегодня получаю СМС, что отправлена. Судя по тому, что она в Киеве, отправлена вчера, т.е. 29 числа. Могли б уже не торопиться, в августе отправить
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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