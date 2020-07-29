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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8816881788188819

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:35

Alfa_Bank, у вас жижжитал забыл точку добавить перед 2-мя последними цифрами или это новая программа? :D
Все прошлые траты с кешбеком в Альфа-Мобайл показывают % размер кешбека в 100 раз больше
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Повідомлень: 273
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Подякував: 23 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:37

  summacut написав:Срок действия карты по июль 2020. В середине июня прислали СМС о том, что новую отправят почтой с 17 по 25 июля. Сегодня получаю СМС, что отправлена. Судя по тому, что она в Киеве, отправлена вчера, т.е. 29 числа. Могли б уже не торопиться, в августе отправить :)

summacut, добрый день. Возникла задержка с выпуском. Приношу извинения за неудобства. Карта скоро будет у вас.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 9120
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:39

  Avatar написав:Alfa_Bank, у вас жижжитал забыл точку добавить перед 2-мя последними цифрами или это новая программа? :D
Все прошлые траты с кешбеком в Альфа-Мобайл показывают % размер кешбека в 100 раз больше
Зображення

Avatar, добрый день. % отображается некорректно, чиним.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9120
З нами з: 18.02.13
Подякував: 76 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:48

  Alfa_Bank написав:Возникла задержка

А отэти кредитные карты, отправленные вчера, они будут в тарифе Максимум 2.0 или уже Рэд?
Water
 
Повідомлень: 1622
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:50

Alfa_Bank Возвращаясь к вопросу по карте
Не знаю, с вашей подачи или нет, отделение мою заявку спихнуло в КЦ с пометкой, клиент хочет именную карту. Почему таки не было законченно оформление мгновенной, видимо скромно решили не упоминать :mrgreen:
Но. Мне говорят. Вашу вчерашнюю заявку в отделении мы аннулируем, а для именной карты нужно оформить новую через КЦ :mrgreen:
А в отделении заказать именную карту НИЗЗЗЯ :shock: . А вы писали, что можно.
Так кто прав ?
И вообще зачем уничтожать готовую заполненную анкету, что б тут же начать создавать новую по телефону :?:
Обещали вечером перезвонить ...
Kalgan
 
Повідомлень: 419
З нами з: 02.01.19
Подякував: 20 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:51

  Water написав:
  Alfa_Bank написав:Возникла задержка

А отэти кредитные карты, отправленные вчера, они будут в тарифе Максимум 2.0 или уже Рэд?

Water, добрый день. 2.0.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 9120
З нами з: 18.02.13
Подякував: 76 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:53

Re: Альфа-Банк

Коллеги, подскажите, пожалуйста, платят ли Кешью за пополнение мобильного телефона, например, на сайте Киевстара?
Востаннє редагувалось Andrew75 в Чет 30 лип, 2020 10:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:53

  Kalgan написав:Alfa_Bank Возвращаясь к вопросу по карте
Не знаю, с вашей подачи или нет, отделение мою заявку спихнуло в КЦ с пометкой, клиент хочет именную карту. Почему таки не было законченно оформление мгновенной, видимо скромно решили не упоминать :mrgreen:
Но. Мне говорят. Вашу вчерашнюю заявку в отделении мы аннулируем, а для именной карты нужно оформить новую через КЦ :mrgreen:
А в отделении заказать именную карту НИЗЗЗЯ :shock: . А вы писали, что можно.
Так кто прав ?
И вообще зачем уничтожать готовую заполненную анкету, что б тут же начать создавать новую по телефону :?:
Обещали вечером перезвонить ...

Да, это я просила КЦ вам перезвонить по заявке. О результате отпишусь чуть позже.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 9120
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:12

  Alfa_Bank написав:
  Kalgan написав:Alfa_Bank Возвращаясь к вопросу по карте
Не знаю, с вашей подачи или нет, отделение мою заявку спихнуло в КЦ с пометкой, клиент хочет именную карту. Почему таки не было законченно оформление мгновенной, видимо скромно решили не упоминать :mrgreen:
Но. Мне говорят. Вашу вчерашнюю заявку в отделении мы аннулируем, а для именной карты нужно оформить новую через КЦ :mrgreen:
А в отделении заказать именную карту НИЗЗЗЯ :shock: . А вы писали, что можно.
Так кто прав ?
И вообще зачем уничтожать готовую заполненную анкету, что б тут же начать создавать новую по телефону :?:
Обещали вечером перезвонить ...

Да, это я просила КЦ вам перезвонить по заявке. О результате отпишусь чуть позже.

Вообще идиотизм конечно. Заставлять людей делать одну и туже работу по несколько раз, при этом видимо увеличивая штат сотрудников, вместо того, что б брать на работу высококомпетентных сотрудников, у кого получиться все сделать правильно с первого раза :|
Kalgan
 
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З нами з: 02.01.19
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