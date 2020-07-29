summacut написав:Срок действия карты по июль 2020. В середине июня прислали СМС о том, что новую отправят почтой с 17 по 25 июля. Сегодня получаю СМС, что отправлена. Судя по тому, что она в Киеве, отправлена вчера, т.е. 29 числа. Могли б уже не торопиться, в августе отправить
summacut, добрый день. Возникла задержка с выпуском. Приношу извинения за неудобства. Карта скоро будет у вас.
Avatar написав:Alfa_Bank, у вас жижжитал забыл точку добавить перед 2-мя последними цифрами или это новая программа? Все прошлые траты с кешбеком в Альфа-Мобайл показывают % размер кешбека в 100 раз больше
Avatar, добрый день. % отображается некорректно, чиним.
Alfa_Bank Возвращаясь к вопросу по карте Не знаю, с вашей подачи или нет, отделение мою заявку спихнуло в КЦ с пометкой, клиент хочет именную карту. Почему таки не было законченно оформление мгновенной, видимо скромно решили не упоминать Но. Мне говорят. Вашу вчерашнюю заявку в отделении мы аннулируем, а для именной карты нужно оформить новую через КЦ А в отделении заказать именную карту НИЗЗЗЯ . А вы писали, что можно. Так кто прав ? И вообще зачем уничтожать готовую заполненную анкету, что б тут же начать создавать новую по телефону Обещали вечером перезвонить ...
Kalgan написав:Alfa_Bank Возвращаясь к вопросу по карте Не знаю, с вашей подачи или нет, отделение мою заявку спихнуло в КЦ с пометкой, клиент хочет именную карту. Почему таки не было законченно оформление мгновенной, видимо скромно решили не упоминать Но. Мне говорят. Вашу вчерашнюю заявку в отделении мы аннулируем, а для именной карты нужно оформить новую через КЦ А в отделении заказать именную карту НИЗЗЗЯ . А вы писали, что можно. Так кто прав ? И вообще зачем уничтожать готовую заполненную анкету, что б тут же начать создавать новую по телефону Обещали вечером перезвонить ...
Да, это я просила КЦ вам перезвонить по заявке. О результате отпишусь чуть позже.
Kalgan написав:Alfa_Bank Возвращаясь к вопросу по карте Не знаю, с вашей подачи или нет, отделение мою заявку спихнуло в КЦ с пометкой, клиент хочет именную карту. Почему таки не было законченно оформление мгновенной, видимо скромно решили не упоминать Но. Мне говорят. Вашу вчерашнюю заявку в отделении мы аннулируем, а для именной карты нужно оформить новую через КЦ А в отделении заказать именную карту НИЗЗЗЯ . А вы писали, что можно. Так кто прав ? И вообще зачем уничтожать готовую заполненную анкету, что б тут же начать создавать новую по телефону Обещали вечером перезвонить ...
Да, это я просила КЦ вам перезвонить по заявке. О результате отпишусь чуть позже.
Вообще идиотизм конечно. Заставлять людей делать одну и туже работу по несколько раз, при этом видимо увеличивая штат сотрудников, вместо того, что б брать на работу высококомпетентных сотрудников, у кого получиться все сделать правильно с первого раза