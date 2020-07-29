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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8818881988208821>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:24

  Kalgan написав:
Вообще идиотизм конечно. Заставлять людей делать одну и туже работу по несколько раз, при этом видимо увеличивая штат сотрудников, вместо того, что б брать на работу высококомпетентных сотрудников, у кого получиться все сделать правильно с первого раза :|

Ви справдi вважаєте що високвалiфiкованi кадри розкиданi на дорозi - хапай не хочу ;). Дiйсно квалiфiкованi виховуються з неквалiфiкованих та стажерiв. Роками. При чому îх намагаються перехопити конкуренти. Взагалi кадри (тi що вiдповiдно до Ленiна вирiшують усе) - це великий дефiцит та велика проблема в усiх сферах нашого життя
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Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:27

  lincoln2 написав:А в отделении при подписк документов на кредитку Ред , можно сразу отказаться от подписания страховки или подписывать , а потом отказаться через приложение?

lincoln2, добрый день. Сначала подписываете, а потом подает запрос на отключение через горячую линию или чат.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:29

  Alien написав:
  Kalgan написав:
Вообще идиотизм конечно. Заставлять людей делать одну и туже работу по несколько раз, при этом видимо увеличивая штат сотрудников, вместо того, что б брать на работу высококомпетентных сотрудников, у кого получиться все сделать правильно с первого раза :|

Ви справдi вважаєте що високвалiфiкованi кадри розкиданi на дорозi - хапай не хочу ;). Дiйсно квалiфiкованi виховуються з неквалiфiкованих та стажерiв. Роками. При чому îх намагаються перехопити конкуренти. Взагалi кадри (тi що вiдповiдно до Ленiна вирiшують усе) - це великий дефiцит та велика проблема в усiх сферах нашого життя

Я ж не спорю. но когда я 2 раза пришел оформлять продукты банка, каждый раз сотрудник исполнял какую-то дичь в той или иной степени и врал клиенту. Та же ж можно и клиентов растерять :mrgreen: Все таки какой-то уровень нужно держать...
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:41

  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, платят ли Кешью за пополнение мобильного телефона, например, на сайте Киевстара?

Ветка Альфы превратилась в какую-то мусорку. То про мову перетирают на десятке страниц, то про квалификацию сотрудников. Ребята, вам же самим если надо найти будет ответ на какой-то вопрос, вы ж здесь ничего не найдёте.
Вот я вопрос задал, он уже затерялся среди философствования ни о чём.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:45

Alfa_Bank
Веселый вы мой банк :mrgreen:
Позвонили с отделения, отчитавшись что ваши айтишники адрес поправили и предложили забрать карту мгновенного выпуска по старой заявке, которую КЦ получасом назад собрался аннулировать :mrgreen:. У вас там хоть какая-то координация в поддержке есть вообще ????
P.S. Если я перевыпущу мгновенную карту на следующий день после получения, это ж буде бесплатно ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:47

  Andrew75 написав:
  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, платят ли Кешью за пополнение мобильного телефона, например, на сайте Киевстара?

Ветка Альфы превратилась в какую-то мусорку. То про мову перетирают на десятке страниц, то про квалификацию сотрудников. Ребята, вам же самим если надо найти будет ответ на какой-то вопрос, вы ж здесь ничего не найдёте.
Вот я вопрос задал, он уже затерялся среди философствования ни о чём.

Про "мову" то такое, а вот про квалификацию сотрудников не согласен. Просто вы наверное не сталкивались с этим в альфе, и для вас это кажется не важно.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:58

  Kalgan написав:
  Andrew75 написав:
  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, платят ли Кешью за пополнение мобильного телефона, например, на сайте Киевстара?

Ветка Альфы превратилась в какую-то мусорку. То про мову перетирают на десятке страниц, то про квалификацию сотрудников. Ребята, вам же самим если надо найти будет ответ на какой-то вопрос, вы ж здесь ничего не найдёте.
Вот я вопрос задал, он уже затерялся среди философствования ни о чём.

Про "мову" то такое, а вот про квалификацию сотрудников не согласен. Просто вы наверное не сталкивались с этим в альфе, и для вас это кажется не важно.

Относитесь философски. Во всех банках сотрудники на колцентре, да и сидящие в зале умом особо не блещут. Да и с чего блистать то, за такую зарплату.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:02

Re: Альфа-Банк

  Andrew75 написав:Во всех банках сотрудники на колцентре, да и сидящие в зале умом особо не блещут. Да и с чего блистать то, за такую зарплату.

Да, но почему, вместо того, что б уточнить у более опытного коллеги то, что они не знают, они начинают убеждать клиента, что это именно он не прав ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:05

  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, платят ли Кешью за пополнение мобильного телефона, например, на сайте Киевстара?

Нет
Ни за коммуналку, ни за инет, ни за мабилу орехов не будет
Эти МСС в исключениях
Востаннє редагувалось clientage в Чет 30 лип, 2020 11:05, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:05

  Kalgan написав:
  Andrew75 написав:Во всех банках сотрудники на колцентре, да и сидящие в зале умом особо не блещут. Да и с чего блистать то, за такую зарплату.

Да, но почему, вместо того, что б уточнить у более опытного коллеги то, что они не знают, они начинают убеждать клиента, что это именно он не прав ?

Извините, но сильно углубляться в подобные дискуссии считаю не рациональным занятием.
Andrew75
 
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