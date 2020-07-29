Kalgan написав: Вообще идиотизм конечно. Заставлять людей делать одну и туже работу по несколько раз, при этом видимо увеличивая штат сотрудников, вместо того, что б брать на работу высококомпетентных сотрудников, у кого получиться все сделать правильно с первого раза
Ви справдi вважаєте що високвалiфiкованi кадри розкиданi на дорозi - хапай не хочу . Дiйсно квалiфiкованi виховуються з неквалiфiкованих та стажерiв. Роками. При чому îх намагаються перехопити конкуренти. Взагалi кадри (тi що вiдповiдно до Ленiна вирiшують усе) - це великий дефiцит та велика проблема в усiх сферах нашого життя
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Kalgan написав: Вообще идиотизм конечно. Заставлять людей делать одну и туже работу по несколько раз, при этом видимо увеличивая штат сотрудников, вместо того, что б брать на работу высококомпетентных сотрудников, у кого получиться все сделать правильно с первого раза
Ви справдi вважаєте що високвалiфiкованi кадри розкиданi на дорозi - хапай не хочу . Дiйсно квалiфiкованi виховуються з неквалiфiкованих та стажерiв. Роками. При чому îх намагаються перехопити конкуренти. Взагалi кадри (тi що вiдповiдно до Ленiна вирiшують усе) - це великий дефiцит та велика проблема в усiх сферах нашого життя
Я ж не спорю. но когда я 2 раза пришел оформлять продукты банка, каждый раз сотрудник исполнял какую-то дичь в той или иной степени и врал клиенту. Та же ж можно и клиентов растерять Все таки какой-то уровень нужно держать...
Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, платят ли Кешью за пополнение мобильного телефона, например, на сайте Киевстара?
Ветка Альфы превратилась в какую-то мусорку. То про мову перетирают на десятке страниц, то про квалификацию сотрудников. Ребята, вам же самим если надо найти будет ответ на какой-то вопрос, вы ж здесь ничего не найдёте. Вот я вопрос задал, он уже затерялся среди философствования ни о чём.
Alfa_Bank Веселый вы мой банк Позвонили с отделения, отчитавшись что ваши айтишники адрес поправили и предложили забрать карту мгновенного выпуска по старой заявке, которую КЦ получасом назад собрался аннулировать . У вас там хоть какая-то координация в поддержке есть вообще ???? P.S. Если я перевыпущу мгновенную карту на следующий день после получения, это ж буде бесплатно ?
Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, платят ли Кешью за пополнение мобильного телефона, например, на сайте Киевстара?
Ветка Альфы превратилась в какую-то мусорку. То про мову перетирают на десятке страниц, то про квалификацию сотрудников. Ребята, вам же самим если надо найти будет ответ на какой-то вопрос, вы ж здесь ничего не найдёте. Вот я вопрос задал, он уже затерялся среди философствования ни о чём.
Про "мову" то такое, а вот про квалификацию сотрудников не согласен. Просто вы наверное не сталкивались с этим в альфе, и для вас это кажется не важно.
Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, платят ли Кешью за пополнение мобильного телефона, например, на сайте Киевстара?
Ветка Альфы превратилась в какую-то мусорку. То про мову перетирают на десятке страниц, то про квалификацию сотрудников. Ребята, вам же самим если надо найти будет ответ на какой-то вопрос, вы ж здесь ничего не найдёте. Вот я вопрос задал, он уже затерялся среди философствования ни о чём.
Про "мову" то такое, а вот про квалификацию сотрудников не согласен. Просто вы наверное не сталкивались с этим в альфе, и для вас это кажется не важно.
Относитесь философски. Во всех банках сотрудники на колцентре, да и сидящие в зале умом особо не блещут. Да и с чего блистать то, за такую зарплату.