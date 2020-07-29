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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лип, 2020 11:06
clientage написав: Andrew75 написав:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, платят ли Кешью за пополнение мобильного телефона, например, на сайте Киевстара?
Нет
Ни за коммуналку, ни за инет, ни за мабилу орехов не будет
Эти МСС в исключениях
Спасибо.
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Andrew75
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Додано: Чет 30 лип, 2020 11:09
Andrew75 написав:
Извините, но сильно углубляться в подобные дискуссии считаю не рациональным занятием.
Я б сильно и не углублялся, но просто халатность сотрудников сильно задела (в связи с двумя текущими инцидентами в банке)
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Kalgan
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Додано: Чет 30 лип, 2020 11:09
Kalgan написав: Andrew75 написав:
Извините, но сильно углубляться в подобные дискуссии считаю не рациональным занятием.
Я б сильно и не углублялся, но просто халатность сотрудников сильно задела (в связи с двумя текущими инцидентами в банке)
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... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 30 лип, 2020 11:18
clientage написав:
Заведите себе ПерсМена
Для этого наверное нужно иметь большой оборот в банке, а у меня в основном тут депо.
Но основная моя претензия была не к менеджеру в отделении, а к тому, кого надеюсь вычислит СБ альфы по факту служебного расследования
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Kalgan
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Додано: Чет 30 лип, 2020 11:27
Kalgan написав: clientage написав:
Заведите себе ПерсМена
Для этого наверное нужно иметь большей оборот в банке, а у меня в основном тут депо.
Но основная моя претензия была не к менеджеру в отделении, а к тому, кого надеюсь вычислит СБ альфы по факту служебного расследования
Клієнт завжди правий...Ви хочете замовити продукт і забрати його 5 серпня року 2020. Можна просто не замовляти а прийти за продуктом 5 серпня.
Чи щось не так зрозумів?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 30 лип, 2020 11:34
Квесторе_поверніться написав:
Клієнт завжди правий...Ви хочете замовити продукт і забрати його 5 серпня року 2020. Можна просто не замовляти а прийти за продуктом 5 серпня.
Чи щось не так зрозумів?
Вопросы по карте просто до кучи попали.
А претензия, что кто-то из сотрудников (больше просто не кому) изменил в базе алки персональные данные клиента, без его ведома, прописав по несуществующему адресу в другой части страны
А неграмотность менеджеров, и то что отделение и КЦ не согласуют между собой свои действия это бонусом к дискуссии пошло
КЦ уже подал запрос на аннулирование заявки в отделении (отделение этого не видит, поэтому и позвонили вам).
С отделения обещали перезвонить в понедельник. Интересно, к этому времени они все же узнают, что заявка аннулирована в КЦ
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Kalgan
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Додано: Чет 30 лип, 2020 11:35
2 калган. шоб дешево, хорошо и все приседали
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Додано: Чет 30 лип, 2020 11:35
Kalgan написав:Alfa_Bank
Веселый вы мой банк
Позвонили с отделения, отчитавшись что ваши айтишники адрес поправили и предложили забрать карту мгновенного выпуска по старой заявке, которую КЦ получасом назад собрался аннулировать
. У вас там хоть какая-то координация в поддержке есть вообще ????
P.S. Если я перевыпущу мгновенную карту на следующий день после получения, это ж буде бесплатно ?
Навіщо анульовувати? Випустіть іменну додатковою і все буде добре.
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