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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8818881988208821

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:06

  clientage написав:
  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, платят ли Кешью за пополнение мобильного телефона, например, на сайте Киевстара?

Нет
Ни за коммуналку, ни за инет, ни за мабилу орехов не будет
Эти МСС в исключениях

Спасибо.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:09

Re: Альфа-Банк

  Andrew75 написав:Извините, но сильно углубляться в подобные дискуссии считаю не рациональным занятием.

Я б сильно и не углублялся, но просто халатность сотрудников сильно задела (в связи с двумя текущими инцидентами в банке)
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:09

  Kalgan написав:
  Andrew75 написав:Извините, но сильно углубляться в подобные дискуссии считаю не рациональным занятием.

Я б сильно и не углублялся, но просто халатность сотрудников сильно задела (в связи с двумя текущими инцидентами в банке)

Заведите себе ПерсМена :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:18

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Заведите себе ПерсМена

Для этого наверное нужно иметь большой оборот в банке, а у меня в основном тут депо.
Но основная моя претензия была не к менеджеру в отделении, а к тому, кого надеюсь вычислит СБ альфы по факту служебного расследования :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:27

  Kalgan написав:
  clientage написав:Заведите себе ПерсМена

Для этого наверное нужно иметь большей оборот в банке, а у меня в основном тут депо.
Но основная моя претензия была не к менеджеру в отделении, а к тому, кого надеюсь вычислит СБ альфы по факту служебного расследования :mrgreen:

Клієнт завжди правий...Ви хочете замовити продукт і забрати його 5 серпня року 2020. Можна просто не замовляти а прийти за продуктом 5 серпня.
Чи щось не так зрозумів?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:34

Re: Альфа-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Клієнт завжди правий...Ви хочете замовити продукт і забрати його 5 серпня року 2020. Можна просто не замовляти а прийти за продуктом 5 серпня.
Чи щось не так зрозумів?

Вопросы по карте просто до кучи попали.
А претензия, что кто-то из сотрудников (больше просто не кому) изменил в базе алки персональные данные клиента, без его ведома, прописав по несуществующему адресу в другой части страны :mrgreen:

А неграмотность менеджеров, и то что отделение и КЦ не согласуют между собой свои действия это бонусом к дискуссии пошло

КЦ уже подал запрос на аннулирование заявки в отделении (отделение этого не видит, поэтому и позвонили вам).

С отделения обещали перезвонить в понедельник. Интересно, к этому времени они все же узнают, что заявка аннулирована в КЦ :)
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:35

2 калган. шоб дешево, хорошо и все приседали
v57
 
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  Kalgan написав:Alfa_Bank
Веселый вы мой банк :mrgreen:
Позвонили с отделения, отчитавшись что ваши айтишники адрес поправили и предложили забрать карту мгновенного выпуска по старой заявке, которую КЦ получасом назад собрался аннулировать :mrgreen:. У вас там хоть какая-то координация в поддержке есть вообще ????
P.S. Если я перевыпущу мгновенную карту на следующий день после получения, это ж буде бесплатно ?

Навіщо анульовувати? Випустіть іменну додатковою і все буде добре.
Кочевник
 
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