Спасибо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лип, 2020 11:06
Додано: Чет 30 лип, 2020 11:09
Re: Альфа-Банк
Додано: Чет 30 лип, 2020 11:09
Заведите себе ПерсМена
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 30 лип, 2020 11:18
Re: Альфа-Банк
Додано: Чет 30 лип, 2020 11:27
Клієнт завжди правий...Ви хочете замовити продукт і забрати його 5 серпня року 2020. Можна просто не замовляти а прийти за продуктом 5 серпня.
Чи щось не так зрозумів?
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Додано: Чет 30 лип, 2020 11:34
Re: Альфа-Банк
Вопросы по карте просто до кучи попали.
А претензия, что кто-то из сотрудников (больше просто не кому) изменил в базе алки персональные данные клиента, без его ведома, прописав по несуществующему адресу в другой части страны
А неграмотность менеджеров, и то что отделение и КЦ не согласуют между собой свои действия это бонусом к дискуссии пошло
С отделения обещали перезвонить в понедельник. Интересно, к этому времени они все же узнают, что заявка аннулирована в КЦ
Додано: Чет 30 лип, 2020 11:35
Навіщо анульовувати? Випустіть іменну додатковою і все буде добре.
Додано: Чет 30 лип, 2020 11:47
30 июля вышло обновление приложения Alfa-Mobile Ukraine. Новый функционал от команды разработчиков Альфа-Банка Украина:
3D Secure 2.0 – это новейшая технология защиты платежных операций, которая для подтверждения онлайн-платежа вместо традиционных sms-сообщений использует биометрическую идентификацию. Благодаря подтверждению оплаты по отпечатку пальца с Touch ID или распознаванию лица с Face ID совершать покупки в интернете стало еще проще. Важный нюанс: упрощенная идентификация с биометрией будет доступна лишь в том случае, если и ваш смартфон, и банк-эквайер, через который проходит оплата на сайте, поддерживают технологию 3D Secure 2.0.
Вторым важным обновлением стала возможность открытия виртуальной карты в рамках одного из новых пакетов услуг White, Black или Graphite. Эта опция доступна клиентам, у которых еще нет пакета услуг с дебетовой картой от Альфа-Банка. На главном экране приложения в разделе «Карты» появилась кнопка «Оформить», при нажатии на которую вы сможете ознакомиться с условиями пакетов, выбрать подходящий пакет и валюту счета. Оформление и активация виртуальной карты займет пару минут, после чего вы сможете добавить карту в Apple Pay или G Pay и использовать ее для любых покупок. Для заказа физической карты необходимо обратиться в чат-поддержку в мобильном приложении или отделение банка.
В новом релизе также существенно упрощен процесс получения кредита наличными онлайн. Для быстрого получения такого займа достаточно заполнить короткую анкету на 9 полей непосредственно в приложении. После одобрения заявки банком сумма кредита будет в течение нескольких минут зачислена на вашу карту.
Увеличить установленный лимит по кредитной карте также станет проще. Внутри меню вашей карты появилась кнопка «Увеличить кредитный лимит». При переходе по ней вы сразу увидите предложенный вам вариант суммы, до которой повышение пройдет мгновенно. Если же вас интересует большая сумма, вы тут же подаете заявку «Получить больше» и заполняете анкету, которая уйдет на рассмотрение в банк. Такой запрос будет обработан банком в течение нескольких минут.
Обновлённая версия Alfa-Mobile Ukraine уже доступна в App Store и в Google Play!
Додано: Чет 30 лип, 2020 11:51
Re: Альфа-Банк
А шаблоны в Мобайле уже сохраняются?
А Выписка в Мобайле уже -- выписка?
... делайте хоть что-нибудь!
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