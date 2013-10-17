Додано: Чет 30 лип, 2020 11:47

3D Secure 2.0,

заказ виртуальных карт в пакетах услуг,

онлайн-кредит наличными и

простой процесс повышения лимита по кредитным картам.

30 июля вышло обновление приложения Alfa-Mobile Ukraine. Новый функционал от команды разработчиков Альфа-Банка Украина:3D Secure 2.0 – это новейшая технология защиты платежных операций, которая для подтверждения онлайн-платежа вместо традиционных sms-сообщений использует биометрическую идентификацию. Благодаря подтверждению оплаты по отпечатку пальца с Touch ID или распознаванию лица с Face ID совершать покупки в интернете стало еще проще. Важный нюанс: упрощенная идентификация с биометрией будет доступна лишь в том случае, если и ваш смартфон, и банк-эквайер, через который проходит оплата на сайте, поддерживают технологию 3D Secure 2.0.Вторым важным обновлением стала возможность открытия виртуальной карты в рамках одного из новых пакетов услуг White, Black или Graphite. Эта опция доступна клиентам, у которых еще нет пакета услуг с дебетовой картой от Альфа-Банка. На главном экране приложения в разделе «Карты» появилась кнопка «Оформить», при нажатии на которую вы сможете ознакомиться с условиями пакетов, выбрать подходящий пакет и валюту счета. Оформление и активация виртуальной карты займет пару минут, после чего вы сможете добавить карту в Apple Pay или G Pay и использовать ее для любых покупок. Для заказа физической карты необходимо обратиться в чат-поддержку в мобильном приложении или отделение банка.В новом релизе также существенно упрощен процесс получения кредита наличными онлайн. Для быстрого получения такого займа достаточно заполнить короткую анкету на 9 полей непосредственно в приложении. После одобрения заявки банком сумма кредита будет в течение нескольких минут зачислена на вашу карту.Увеличить установленный лимит по кредитной карте также станет проще. Внутри меню вашей карты появилась кнопка «Увеличить кредитный лимит». При переходе по ней вы сразу увидите предложенный вам вариант суммы, до которой повышение пройдет мгновенно. Если же вас интересует большая сумма, вы тут же подаете заявку «Получить больше» и заполняете анкету, которая уйдет на рассмотрение в банк. Такой запрос будет обработан банком в течение нескольких минут.Обновлённая версия Alfa-Mobile Ukraine уже доступна в App Store и в Google Play!