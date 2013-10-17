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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8819882088218822>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:06

  clientage написав:
  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, платят ли Кешью за пополнение мобильного телефона, например, на сайте Киевстара?

Нет
Ни за коммуналку, ни за инет, ни за мабилу орехов не будет
Эти МСС в исключениях

Спасибо.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:09

Re: Альфа-Банк

  Andrew75 написав:Извините, но сильно углубляться в подобные дискуссии считаю не рациональным занятием.

Я б сильно и не углублялся, но просто халатность сотрудников сильно задела (в связи с двумя текущими инцидентами в банке)
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:09

  Kalgan написав:
  Andrew75 написав:Извините, но сильно углубляться в подобные дискуссии считаю не рациональным занятием.

Я б сильно и не углублялся, но просто халатность сотрудников сильно задела (в связи с двумя текущими инцидентами в банке)

Заведите себе ПерсМена :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:18

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Заведите себе ПерсМена

Для этого наверное нужно иметь большой оборот в банке, а у меня в основном тут депо.
Но основная моя претензия была не к менеджеру в отделении, а к тому, кого надеюсь вычислит СБ альфы по факту служебного расследования :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:27

  Kalgan написав:
  clientage написав:Заведите себе ПерсМена

Для этого наверное нужно иметь большей оборот в банке, а у меня в основном тут депо.
Но основная моя претензия была не к менеджеру в отделении, а к тому, кого надеюсь вычислит СБ альфы по факту служебного расследования :mrgreen:

Клієнт завжди правий...Ви хочете замовити продукт і забрати його 5 серпня року 2020. Можна просто не замовляти а прийти за продуктом 5 серпня.
Чи щось не так зрозумів?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:34

Re: Альфа-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Клієнт завжди правий...Ви хочете замовити продукт і забрати його 5 серпня року 2020. Можна просто не замовляти а прийти за продуктом 5 серпня.
Чи щось не так зрозумів?

Вопросы по карте просто до кучи попали.
А претензия, что кто-то из сотрудников (больше просто не кому) изменил в базе алки персональные данные клиента, без его ведома, прописав по несуществующему адресу в другой части страны :mrgreen:

А неграмотность менеджеров, и то что отделение и КЦ не согласуют между собой свои действия это бонусом к дискуссии пошло

КЦ уже подал запрос на аннулирование заявки в отделении (отделение этого не видит, поэтому и позвонили вам).

С отделения обещали перезвонить в понедельник. Интересно, к этому времени они все же узнают, что заявка аннулирована в КЦ :)
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:35

2 калган. шоб дешево, хорошо и все приседали
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:35

  Kalgan написав:Alfa_Bank
Веселый вы мой банк :mrgreen:
Позвонили с отделения, отчитавшись что ваши айтишники адрес поправили и предложили забрать карту мгновенного выпуска по старой заявке, которую КЦ получасом назад собрался аннулировать :mrgreen:. У вас там хоть какая-то координация в поддержке есть вообще ????
P.S. Если я перевыпущу мгновенную карту на следующий день после получения, это ж буде бесплатно ?

Навіщо анульовувати? Випустіть іменну додатковою і все буде добре.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:47

Обновление Alfa-Mobile Ukraine: 3D Secure 2.0 и виртуальные карты

30 июля вышло обновление приложения Alfa-Mobile Ukraine. Новый функционал от команды разработчиков Альфа-Банка Украина:
  • 3D Secure 2.0,
  • заказ виртуальных карт в пакетах услуг,
  • онлайн-кредит наличными и
  • простой процесс повышения лимита по кредитным картам.

3D Secure 2.0 – это новейшая технология защиты платежных операций, которая для подтверждения онлайн-платежа вместо традиционных sms-сообщений использует биометрическую идентификацию. Благодаря подтверждению оплаты по отпечатку пальца с Touch ID или распознаванию лица с Face ID совершать покупки в интернете стало еще проще. Важный нюанс: упрощенная идентификация с биометрией будет доступна лишь в том случае, если и ваш смартфон, и банк-эквайер, через который проходит оплата на сайте, поддерживают технологию 3D Secure 2.0.

Вторым важным обновлением стала возможность открытия виртуальной карты в рамках одного из новых пакетов услуг White, Black или Graphite. Эта опция доступна клиентам, у которых еще нет пакета услуг с дебетовой картой от Альфа-Банка. На главном экране приложения в разделе «Карты» появилась кнопка «Оформить», при нажатии на которую вы сможете ознакомиться с условиями пакетов, выбрать подходящий пакет и валюту счета. Оформление и активация виртуальной карты займет пару минут, после чего вы сможете добавить карту в Apple Pay или G Pay и использовать ее для любых покупок. Для заказа физической карты необходимо обратиться в чат-поддержку в мобильном приложении или отделение банка.

В новом релизе также существенно упрощен процесс получения кредита наличными онлайн. Для быстрого получения такого займа достаточно заполнить короткую анкету на 9 полей непосредственно в приложении. После одобрения заявки банком сумма кредита будет в течение нескольких минут зачислена на вашу карту.

Увеличить установленный лимит по кредитной карте также станет проще. Внутри меню вашей карты появилась кнопка «Увеличить кредитный лимит». При переходе по ней вы сразу увидите предложенный вам вариант суммы, до которой повышение пройдет мгновенно. Если же вас интересует большая сумма, вы тут же подаете заявку «Получить больше» и заполняете анкету, которая уйдет на рассмотрение в банк. Такой запрос будет обработан банком в течение нескольких минут.

Обновлённая версия Alfa-Mobile Ukraine уже доступна в App Store и в Google Play!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:51

Re: Альфа-Банк

  Vorlon написав:Обновлённая версия Alfa-Mobile Ukraine уже доступна в App Store и в Google Play!

А шаблоны в Мобайле уже сохраняются?
А Выписка в Мобайле уже -- выписка?
:mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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