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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8819882088218822

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:53

  clientage написав:
  Vorlon написав:Обновлённая версия Alfa-Mobile Ukraine уже доступна в App Store и в Google Play!

А шаблоны в Мобайле уже сохраняются?
А Выписка в Мобайле уже -- выписка?
:mrgreen:

clientage, добрый день. Шаблоны и выписка пока без изменений.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 12:17

Re: Альфа-Банк

  Vorlon написав:Увеличить установленный лимит по кредитной карте также станет проще. Внутри меню вашей карты появилась кнопка «Увеличить кредитный лимит». При переходе по ней вы сразу увидите предложенный вам вариант суммы, до которой повышение пройдет мгновенно. Если же вас интересует большая сумма, вы тут же подаете заявку «Получить больше» и заполняете анкету, которая уйдет на рассмотрение в банк. Такой запрос будет обработан банком в течение нескольких минут.

Интересно, это будет сумма предложенная банком, или как в привате, можно будет выбрать желаемый лимит из максимально предложенного банком ?
ну и было бы не плохо и в обратную сторону, на понижение кред. лимита такую же функцию сделать :)
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 12:23

  Alien написав:
  Kalgan написав:
Вообще идиотизм конечно. Заставлять людей делать одну и туже работу по несколько раз, при этом видимо увеличивая штат сотрудников, вместо того, что б брать на работу высококомпетентных сотрудников, у кого получиться все сделать правильно с первого раза :|

Ви справдi вважаєте що високвалiфiкованi кадри розкиданi на дорозi - хапай не хочу ;). Дiйсно квалiфiкованi виховуються з неквалiфiкованих та стажерiв. Роками. При чому îх намагаються перехопити конкуренти. Взагалi кадри (тi що вiдповiдно до Ленiна вирiшують усе) - це великий дефiцит та велика проблема в усiх сферах нашого життя


кадри є, може не так багато як комусь хотілося б, але все ж. питання в іншому - в небажанні платити цим кадрами відповідну платню. тому і персонал відповідний. хочеться ж як - платити середню зарплату по ринку (в кращому випадку), але при цьому гордо так називати себе кращими на ринку :mrgreen: от звідси і всі такі результати :D
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 13:38

  Alfa_Bank написав:
Увеличить установленный лимит по кредитной карте также станет проще. Внутри меню вашей карты появилась кнопка «Увеличить кредитный лимит». При переходе по ней вы сразу увидите предложенный вам вариант суммы, до которой повышение пройдет мгновенно. Если же вас интересует большая сумма, вы тут же подаете заявку «Получить больше» и заполняете анкету, которая уйдет на рассмотрение в банк. Такой запрос будет обработан банком в течение нескольких минут.


Данная опция будет постоянно доступна на всех кредитках? Раньше она была доступна только при наличии предложения об увеличении кредитного лимита.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 13:51

  Kevin написав:
  Alfa_Bank написав:
Увеличить установленный лимит по кредитной карте также станет проще. Внутри меню вашей карты появилась кнопка «Увеличить кредитный лимит». При переходе по ней вы сразу увидите предложенный вам вариант суммы, до которой повышение пройдет мгновенно. Если же вас интересует большая сумма, вы тут же подаете заявку «Получить больше» и заполняете анкету, которая уйдет на рассмотрение в банк. Такой запрос будет обработан банком в течение нескольких минут.


Данная опция будет постоянно доступна на всех кредитках? Раньше она была доступна только при наличии предложения об увеличении кредитного лимита.

Кнопка доступна уже всегда, но само увеличение только при наличии предложения (где-то раз в полгода) :D
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 14:11

Re: Альфа-Банк

Добрый день.
Для пакетных карт Комфорт не будет возможности заказать виртуальную карту?
RobinGood
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 14:14

Re: Альфа-Банк

Kevin написав:Раньше она была доступна только при наличии предложения об увеличении кредитного лимита.

Раньше она была доступна и это абсолютно ничего не значило.
p.s. Как и сейчас - кнопка доступна и это не показатель ни чего
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Востаннє редагувалось 2XL в Чет 30 лип, 2020 14:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 14:16

Re: Альфа-Банк

  Vorlon написав:Увеличить установленный лимит по кредитной карте также станет проще. Внутри меню вашей карты появилась кнопка «Увеличить кредитный лимит». При переходе по ней вы сразу увидите предложенный вам вариант суммы, до которой повышение пройдет мгновенно.

Не работает это. Мне по двум кредиткам предлагали добавить железно по 5 тыс., не добавили.
Andrew75
 
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