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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8820882188228823

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 15:51

  MASolomko написав:
  Vorlon написав:Вторым важным обновлением стала возможность открытия виртуальной карты в рамках одного из новых пакетов услуг White, Black или Graphite.
Вот если бы такое возможно было с Fast card )

А для цветных карт нельзя открыть Fast Card?
Adast
 
Повідомлень: 109
З нами з: 04.06.20
Подякував: 42 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 15:59

  Adast написав:
  MASolomko написав:
  Vorlon написав:Вторым важным обновлением стала возможность открытия виртуальной карты в рамках одного из новых пакетов услуг White, Black или Graphite.
Вот если бы такое возможно было с Fast card )

А для цветных карт нельзя открыть Fast Card?

Adast, добрый день. Fast Card вне Пакетов и открывается, если нет счета в нужной валюте.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9123
З нами з: 18.02.13
Подякував: 76 раз.
Подякували: 801 раз.
 
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  #<1 ... 8820882188228823
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