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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лип, 2020 15:51
MASolomko написав: Vorlon написав:
Вторым важным обновлением стала возможность открытия виртуальной карты в рамках одного из новых пакетов услуг White, Black или Graphite.
Вот если бы такое возможно было с Fast card )
А для цветных карт нельзя открыть Fast Card?
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Додано: Чет 30 лип, 2020 15:59
Adast написав: MASolomko написав: Vorlon написав:
Вторым важным обновлением стала возможность открытия виртуальной карты в рамках одного из новых пакетов услуг White, Black или Graphite.
Вот если бы такое возможно было с Fast card )
А для цветных карт нельзя открыть Fast Card?
Adast, добрый день. Fast Card вне Пакетов и открывается, если нет счета в нужной валюте.
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