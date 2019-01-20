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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лип, 2020 15:51
MASolomko написав: Vorlon написав:
Вторым важным обновлением стала возможность открытия виртуальной карты в рамках одного из новых пакетов услуг White, Black или Graphite.
Вот если бы такое возможно было с Fast card )
А для цветных карт нельзя открыть Fast Card?
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Додано: Чет 30 лип, 2020 15:59
Adast написав: MASolomko написав: Vorlon написав:
Вторым важным обновлением стала возможность открытия виртуальной карты в рамках одного из новых пакетов услуг White, Black или Graphite.
Вот если бы такое возможно было с Fast card )
А для цветных карт нельзя открыть Fast Card?
Adast, добрый день. Fast Card вне Пакетов и открывается, если нет счета в нужной валюте.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 16:45
Интересно, кто придумал делать разный опросник для оформления карт онлайн и в отделении ? В частности вопрос, сколько сотрудников работает в вашей организации. Ну откуда я это знаю
Зато сразу предложили отключить одну из страховок, за что отдельный плюс сотруднику
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Додано: Чет 30 лип, 2020 17:28
А разве новая красивая красная карта не участвует в ореховой программе?
Купил на сайте УЗ билеты и ожидал 10% орехов. Не насыпают!
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rollo
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Додано: Чет 30 лип, 2020 17:38
rollo написав:
А разве новая красивая красная карта не участвует в ореховой программе?
Купил на сайте УЗ билеты и ожидал 10% орехов. Не насыпают!
Должна. На сайте написано, что участвует
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Додано: Чет 30 лип, 2020 17:40
rollo
Если новый договор, то там же по-моему с задержкой в несколько дней начинает работать программа...
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Додано: Чет 30 лип, 2020 17:44
Vorlon написав:rollo
Если новый договор, то там же по-моему с задержкой в несколько дней начинает работать программа...
Значит, могут и не насыпать?
Договор вчерашний.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 17:51
rollo
Раньше не насыпали. Потом была информация, что должны насыпать постфактум дня через три...
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