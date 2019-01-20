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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8821882288238824

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 18:02

allaliu чат, судя по всему, не рабочий. один вопрос висит с 28 числа, уже неактуален, и просьба отключить страховки по новой карте сегодняшняя тоже без ответа давно
orhidf
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Повідомлень: 146
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 18:09

  allaliu написав:Кто по акционным тарифам оформлял рассрочку? Пришло сегодня предложение, выбрала нужный период, перейдя по ссылке. Прислали смс с кодом,ответила на это смс, отправив указанный код. В ответ тишина. Так должно быть? Или должно какое-то подтверждение прийти? В чате пьют чай (за 15 минут никто не ответил),по Скайпу-бесполезно потраченное время.
Звонок мобильному оператору подтвердил отправку смс.

allaliu, добрый день. Ответа на предложение от вас мы не поучили. Попробуйте повторить попытку и проверьте, чтоб это был тот же номер, на который пришло предложение рассрочки. Если не получится, напишите мне.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9125
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 18:11

  orhidf написав:allaliu чат, судя по всему, не рабочий. один вопрос висит с 28 числа, уже неактуален, и просьба отключить страховки по новой карте сегодняшняя тоже без ответа давно

orhidf, добрый день. Проверяю. Извините за ситуацию, пожалуйста.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9125
З нами з: 18.02.13
Подякував: 76 раз.
Подякували: 802 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 18:15

Alfa_Bank спасибо большое, чат зашевелился.
orhidf
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Повідомлень: 146
З нами з: 27.07.15
Подякував: 41 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 19:17

  Alfa_Bank написав:
  allaliu написав:Кто по акционным тарифам оформлял рассрочку? Пришло сегодня предложение, выбрала нужный период, перейдя по ссылке. Прислали смс с кодом,ответила на это смс, отправив указанный код. В ответ тишина. Так должно быть? Или должно какое-то подтверждение прийти? В чате пьют чай (за 15 минут никто не ответил),по Скайпу-бесполезно потраченное время.
Звонок мобильному оператору подтвердил отправку смс.

allaliu, добрый день. Ответа на предложение от вас мы не поучили. Попробуйте повторить попытку и проверьте, чтоб это был тот же номер, на который пришло предложение рассрочки. Если не получится, напишите мне.

Попробовала, то же самое. Какую информацию Вам сбросить в личку?
allaliu
 
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  #<1 ... 8821882288238824
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