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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лип, 2020 18:02
allaliu чат, судя по всему, не рабочий. один вопрос висит с 28 числа, уже неактуален, и просьба отключить страховки по новой карте сегодняшняя тоже без ответа давно
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orhidf
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Додано: Чет 30 лип, 2020 18:09
allaliu написав:
Кто по акционным тарифам оформлял рассрочку? Пришло сегодня предложение, выбрала нужный период, перейдя по ссылке. Прислали смс с кодом,ответила на это смс, отправив указанный код. В ответ тишина. Так должно быть? Или должно какое-то подтверждение прийти? В чате пьют чай (за 15 минут никто не ответил),по Скайпу-бесполезно потраченное время.
Звонок мобильному оператору подтвердил отправку смс.
allaliu, добрый день. Ответа на предложение от вас мы не поучили. Попробуйте повторить попытку и проверьте, чтоб это был тот же номер, на который пришло предложение рассрочки. Если не получится, напишите мне.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 18:11
orhidf написав:allaliu
чат, судя по всему, не рабочий. один вопрос висит с 28 числа, уже неактуален, и просьба отключить страховки по новой карте сегодняшняя тоже без ответа давно
orhidf, добрый день. Проверяю. Извините за ситуацию, пожалуйста.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 30 лип, 2020 18:15
Alfa_Bank спасибо большое, чат зашевелился.
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orhidf
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Додано: Чет 30 лип, 2020 19:17
Alfa_Bank написав: allaliu написав:
Кто по акционным тарифам оформлял рассрочку? Пришло сегодня предложение, выбрала нужный период, перейдя по ссылке. Прислали смс с кодом,ответила на это смс, отправив указанный код. В ответ тишина. Так должно быть? Или должно какое-то подтверждение прийти? В чате пьют чай (за 15 минут никто не ответил),по Скайпу-бесполезно потраченное время.
Звонок мобильному оператору подтвердил отправку смс.
allaliu, добрый день. Ответа на предложение от вас мы не поучили. Попробуйте повторить попытку и проверьте, чтоб это был тот же номер, на который пришло предложение рассрочки. Если не получится, напишите мне.
Попробовала, то же самое. Какую информацию Вам сбросить в личку?
P.S. сбросила скрин содержащий смс с предложением рассрочки и ответное смс,а также свой фин. номер. Спасибо
Востаннє редагувалось allaliu
в Чет 30 лип, 2020 22:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 22:05
allaliu написав:Кто по акционным тарифам оформлял рассрочку? Пришло сегодня предложение, выбрала нужный период, перейдя по ссылке.
У всех так и не отображается изменение периода при уменьшении/увеличении? Сколько раз менял период - жму минус и отсчитываю в уме. 24 месяца на экране телефона не меняются. Браузер хром Андроид
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Додано: Чет 30 лип, 2020 22:16
2XL написав:
allaliu написав:Кто по акционным тарифам оформлял рассрочку? Пришло сегодня предложение, выбрала нужный период, перейдя по ссылке.
У всех так и не отображается изменение периода при уменьшении/увеличении? Сколько раз менял период - жму минус и отсчитываю в уме. 24 месяца на экране телефона не меняются. Браузер хром Андроид
в этот понедельник оформлял
смски нормально летали, периоды менялись: 24/18/12/9 месяцев предлагались с комиссией, 6/3 без комиссии (mi-browser)
в среду (т.е. вчера) пришло подтверждение
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