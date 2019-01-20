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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 лип, 2020 00:04
allaliu написав:Что за номер такой +0931770044 странный?
Не хватает 38?
Номер используется если операция не в грн.
Размер имеет значение.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 00:06
2XL, да не хватает 38
Может поэтому смс не доходит?
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allaliu
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 00:10
allaliu написав: да не хватает 38
Або плюс зайвий. Відправляйте на 093
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stryzhko
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 00:15
stryzhko написав:
allaliu написав: да не хватает 38
Або плюс зайвий. Відправляйте на 093
Отправила на +380931770044, пришло сообщение, все с того же номера +0931770044, что заявка принята и т.д. @Alfa_Bank,исправьте, что за издевательство? Догадайся на какой номер отправить смс.
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allaliu
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