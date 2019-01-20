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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8822882388248825

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 00:04

Re: Альфа-Банк

allaliu написав:Что за номер такой +0931770044 странный?
Не хватает 38?
Номер используется если операция не в грн.
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 00:06

2XL, да не хватает 38
Может поэтому смс не доходит?
allaliu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 00:10

Re: Альфа-Банк

allaliu написав: да не хватает 38

Або плюс зайвий. Відправляйте на 093
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 00:15

  stryzhko написав:
allaliu написав: да не хватает 38

Або плюс зайвий. Відправляйте на 093

Отправила на +380931770044, пришло сообщение, все с того же номера +0931770044, что заявка принята и т.д. @Alfa_Bank,исправьте, что за издевательство? Догадайся на какой номер отправить смс.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 01:35

  Vorlon написав:Если же вас интересует большая сумма, вы тут же подаете заявку «Получить больше» и заполняете анкету, которая уйдет на рассмотрение в банк. Такой запрос будет обработан банком в течение нескольких минут.


В анкете есть пункт Доходы :arrow: Сумма дохода, грн. Как этот пункт заполняеться для IT ФОП, получающего доход в валюте? Можно ли указать среднемесячный доход в грн. за последние 6 мес из налоговой декларации за вычетом налогов и ЕСВ?
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 08:19

  allaliu написав:
  stryzhko написав:
allaliu написав: да не хватает 38

Або плюс зайвий. Відправляйте на 093

Отправила на +380931770044, пришло сообщение, все с того же номера +0931770044, что заявка принята и т.д. @Alfa_Bank,исправьте, что за издевательство? Догадайся на какой номер отправить смс.

Взяла в работу.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 08:39

  clientage написав:
  Kalgan написав:
  Andrew75 написав:Извините, но сильно углубляться в подобные дискуссии считаю не рациональным занятием.

Я б сильно и не углублялся, но просто халатность сотрудников сильно задела (в связи с двумя текущими инцидентами в банке)

Заведите себе ПерсМена :idea:

Есть (или был) у меня аж персвумен)
Обратился всего к ней два раза: поднять лимит на р2р и переоформление одного пакета КК на другой.
Толку по обоим кейсам-0.
По лимиту она сама вызвалась помочь. По КК-такое сделать невозможно, она сказала.

Это было вот, в мае.
Кто мне помог, думаю, не надо говорить.)
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 08:46

Re: Альфа-Банк

Не всі персмени однаково корисні.
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