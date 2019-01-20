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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 лип, 2020 00:04
allaliu написав:Что за номер такой +0931770044 странный?
Не хватает 38?
Номер используется если операция не в грн.
Размер имеет значение.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 00:06
2XL, да не хватает 38
Может поэтому смс не доходит?
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allaliu
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 00:10
allaliu написав: да не хватает 38
Або плюс зайвий. Відправляйте на 093
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stryzhko
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 00:15
stryzhko написав:
allaliu написав: да не хватает 38
Або плюс зайвий. Відправляйте на 093
Отправила на +380931770044, пришло сообщение, все с того же номера +0931770044, что заявка принята и т.д. @Alfa_Bank,исправьте, что за издевательство? Догадайся на какой номер отправить смс.
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allaliu
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 01:35
Vorlon написав:
Если же вас интересует большая сумма, вы тут же подаете заявку «Получить больше» и заполняете анкету, которая уйдет на рассмотрение в банк. Такой запрос будет обработан банком в течение нескольких минут.
В анкете есть пункт Доходы
Сумма дохода, грн. Как этот пункт заполняеться для IT ФОП, получающего доход в валюте? Можно ли указать среднемесячный доход в грн. за последние 6 мес из налоговой декларации за вычетом налогов и ЕСВ?
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wildlynx
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 08:19
allaliu написав: stryzhko написав:
allaliu написав: да не хватает 38
Або плюс зайвий. Відправляйте на 093
Отправила на +380931770044, пришло сообщение, все с того же номера +0931770044, что заявка принята и т.д. @Alfa_Bank,исправьте, что за издевательство? Догадайся на какой номер отправить смс.
Взяла в работу.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 08:39
clientage написав: Kalgan написав: Andrew75 написав:
Извините, но сильно углубляться в подобные дискуссии считаю не рациональным занятием.
Я б сильно и не углублялся, но просто халатность сотрудников сильно задела (в связи с двумя текущими инцидентами в банке)
Заведите себе ПерсМена
Есть (или был) у меня аж персвумен)
Обратился всего к ней два раза: поднять лимит на р2р и переоформление одного пакета КК на другой.
Толку по обоим кейсам-0.
По лимиту она сама вызвалась помочь. По КК-такое сделать невозможно, она сказала.
Это было вот, в мае.
Кто мне помог, думаю, не надо говорить.)
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 08:46
Не всі персмени однаково корисні.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:58
allaliu написав: stryzhko написав:
allaliu написав: да не хватает 38
Або плюс зайвий. Відправляйте на 093
Отправила на +380931770044, пришло сообщение, все с того же номера +0931770044, что заявка принята и т.д. @Alfa_Bank,исправьте, что за издевательство? Догадайся на какой номер отправить смс.
Даю лайфхак. Якщо пропозиція про розсрочку надходить з лайфівського номеру (купівля не в гривнях), чекаємо, коли повернемося в Україну і код для розсрочки відправляємо на номер 3530. Профіт.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:59
allaliu написав:
Отправила на +380931770044, пришло сообщение, все с того же номера +0931770044, что заявка принята и т.д. @Alfa_Bank,исправьте, что за издевательство? Догадайся на какой номер отправить смс.
Даю лайфхак. Якщо пропозиція про розсрочку надходить з лайфівського номеру (купівля не в гривнях), чекаємо, коли повернемося в Україну і код для розсрочки відправляємо на номер 3530. Профіт.
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