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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8823882488258826

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:27

Кочевник а якщо повернення заплановане через 15-20-30 днiв то як тодi? А якщо до повернення настане РД, то що далi з лайфхаком? ;)
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 394
З нами з: 12.01.20
Подякував: 23 раз.
Подякували: 95 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:32

Re: Альфа-Банк

Тоді ой.
Кочевник
 
Повідомлень: 1547
З нами з: 16.02.17
Подякував: 271 раз.
Подякували: 85 раз.
 
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  #<1 ... 8823882488258826
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