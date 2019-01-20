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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:27
Кочевник а якщо повернення заплановане через 15-20-30 днiв то як тодi? А якщо до повернення настане РД, то що далi з лайфхаком?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:32
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:27
Vorlon написав: joik написав:
Консьерж специфическая услуга в общем использовании кредитки лично у меня зависимости от услуги нет
А я вот подумал, что иногда было бы полезно цветы доставить по адресу, например
доставка бесплатна?
так как если платна то цветочники и сами доставят за денюжку.
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mephala
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:04
clientage написав: Vorlon написав:
Обновлённая версия Alfa-Mobile Ukraine уже доступна в App Store и в Google Play!
А шаблоны в Мобайле уже сохраняются?
А Выписка в Мобайле уже -- выписка?
а карты сохранять уже можна как в других нормальных ИБ?
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:07
mephala написав: clientage написав: Vorlon написав:
Обновлённая версия Alfa-Mobile Ukraine уже доступна в App Store и в Google Play!
А шаблоны в Мобайле уже сохраняются?
А Выписка в Мобайле уже -- выписка?
а карты сохранять уже можна как в других нормальных ИБ?
mephala, добрый день. Данную функцию не дорабатывали.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:08
Alfa_Bank
Ну я так понял из интервью, что до конца года ждём новое мобильное приложение?
mephala написав:
доставка бесплатна?
так как если платна то цветочники и сами доставят за денюжку.
А фиг его знает - надо пробовать. А до базарных цветочников ещё надо добраться...
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Vorlon
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