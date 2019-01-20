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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8823882488258826

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:27

Кочевник а якщо повернення заплановане через 15-20-30 днiв то як тодi? А якщо до повернення настане РД, то що далi з лайфхаком? ;)
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 395
З нами з: 12.01.20
Подякував: 23 раз.
Подякували: 95 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:32

Re: Альфа-Банк

Тоді ой.
Кочевник
 
Повідомлень: 1548
З нами з: 16.02.17
Подякував: 271 раз.
Подякували: 87 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:27

  Vorlon написав:
  joik написав:Консьерж специфическая услуга в общем использовании кредитки лично у меня зависимости от услуги нет

А я вот подумал, что иногда было бы полезно цветы доставить по адресу, например :roll:

доставка бесплатна?
так как если платна то цветочники и сами доставят за денюжку.
mephala
 
Повідомлень: 6974
З нами з: 07.04.14
Подякував: 175 раз.
Подякували: 784 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:04

  clientage написав:
  Vorlon написав:Обновлённая версия Alfa-Mobile Ukraine уже доступна в App Store и в Google Play!

А шаблоны в Мобайле уже сохраняются?
А Выписка в Мобайле уже -- выписка?
:mrgreen:


а карты сохранять уже можна как в других нормальных ИБ? :mrgreen:
mephala
 
Повідомлень: 6974
З нами з: 07.04.14
Подякував: 175 раз.
Подякували: 784 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:07

  mephala написав:
  clientage написав:
  Vorlon написав:Обновлённая версия Alfa-Mobile Ukraine уже доступна в App Store и в Google Play!

А шаблоны в Мобайле уже сохраняются?
А Выписка в Мобайле уже -- выписка?
:mrgreen:


а карты сохранять уже можна как в других нормальных ИБ? :mrgreen:

mephala, добрый день. Данную функцию не дорабатывали.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9129
З нами з: 18.02.13
Подякував: 76 раз.
Подякували: 803 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:08

Alfa_Bank
Ну я так понял из интервью, что до конца года ждём новое мобильное приложение? :roll:

  mephala написав:доставка бесплатна?
так как если платна то цветочники и сами доставят за денюжку.

А фиг его знает - надо пробовать. А до базарных цветочников ещё надо добраться...
Vorlon
 
Повідомлень: 8658
З нами з: 14.06.13
Подякував: 423 раз.
Подякували: 897 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:18

  Vorlon написав:Alfa_Bank
Ну я так понял из интервью, что до конца года ждём новое мобильное приложение? :roll:

  mephala написав:доставка бесплатна?
так как если платна то цветочники и сами доставят за денюжку.

А фиг его знает - надо пробовать. А до базарных цветочников ещё надо добраться...

Vorlon, добрый день. Мы не прекращаем процесс работы усовершенствования :roll:
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9129
З нами з: 18.02.13
Подякував: 76 раз.
Подякували: 803 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:22

Alfa_Bank
Это радует! 8)

Если я сегодня закажу перевыпуск кредитки - срок новой карты будет датирован июлем или уже августом? Лучше до завтра подождать я так понимаю... :roll:
Vorlon
 
Повідомлень: 8658
З нами з: 14.06.13
Подякував: 423 раз.
Подякували: 897 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:27

  Vorlon написав:Alfa_Bank
Это радует! 8)

Если я сегодня закажу перевыпуск кредитки - срок новой карты будет датирован июлем или уже августом? Лучше до завтра подождать я так понимаю... :roll:

Правильно понимаете :wink:
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9129
З нами з: 18.02.13
Подякував: 76 раз.
Подякували: 803 раз.
 
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  #<1 ... 8823882488258826
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