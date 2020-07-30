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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:27
Кочевник а якщо повернення заплановане через 15-20-30 днiв то як тодi? А якщо до повернення настане РД, то що далi з лайфхаком?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:32
Re: Альфа-Банк
Тоді ой.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:27
Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:04
Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:07
mephala, добрый день. Данную функцию не дорабатывали.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:08
Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:18
Vorlon, добрый день. Мы не прекращаем процесс работы усовершенствования
Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:22
Alfa_Bank
Это радует!
Если я сегодня закажу перевыпуск кредитки - срок новой карты будет датирован июлем или уже августом? Лучше до завтра подождать я так понимаю...
Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:27
Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:01
Добрый день!
Alfa_Bank, скажите, а Вы можете сделать гибкие условия и индивидуальные тарифы для владельцев пакета Graphite согласно предложениям Персонального сервиса?
Так как в перспективе (когда закончится срок действия вклада) я планирую держать все средства на банковской карте, то мне будет интересен процент на остаток карточного счета пакета Graphite, равный и привязанный к процентам по срочным вкладам (сейчас 9.5% годовых), но с периодическим пересмотром в зависимости от конъюнктуры рынка.
Соответственно, в чем выгода банка?
1. Плавающая процентная ставка.
2. Раз я хочу процент на остаток картсчета, равный процентам по срочным вкладам, то соответственно, Альфа может с меня тоже взимать 9.5% комиссии от суммы за переводы или снятия наличных, если остаток средств на карте будет ниже 500 000 грн. Это чтобы я в другой банк не сбежал.
3. Но можно сделать и приятные плюшки, кратные 50 000 грн, стимулирующие постоянство сбережений. Допустим, на картсчете у меня есть 670 000 грн. Если до ноября, т. е. в течение 3-х месяцев, остаток не опустится ниже 650 000 грн, то 1 ноября я получу 0.3% бонуса (по 0.1% за каждый месяц) от 650 000 грн или 1950 грн грязными.
4. Безопасность. Все банально и просто. Суточные лимиты на мое усмотрение, например, 5000 или 10 000 грн. Единственное, увеличение лимита до нескольких десятков тысяч гривен и выше только через Контакт-центр.
Бо сейчас дебетовая карта с постоянными переводами с Доходного Сейфа, разве что для разового похода в магазин, что очень не удобно. Это, примерно, как рабочему зарплата на карту, который ее тут же снимает в ближайшем банкомате и идет тратить
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