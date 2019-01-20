Аlександр написав:Альфа может с меня тоже взимать 9.5% комиссии от суммы за переводы или снятия наличных, если остаток средств на карте будет ниже 500 000 грн
Так это есть не шо иное как депозит под 9.5% с возможностью досрачного снятия. Еще и с сумашешим несниж остатком. Дилофф-то
Чо бы вам самому не поиграться со всеми инструментами Алки: - срочные депо на разные сроки и суммы, типа 50К, 100К, 200К; - сбер на 100К..150К; - ДохСейф вааще засунуть куда подальше.
А я бы вааще юзал тут только кредитку, а депо разместил бы денить в тройке банок с шаровым р2р-выносом. Правда щас держать от 500К грн в одном банке, да и вааще в БСУ оч. смело выходит. Мож перевернетесь в уе? У Алки курсы щас харошие
Так как в перспективе (когда закончится срок действия вклада) я планирую держать все средства на банковской карте, то мне будет интересен процент на остаток карточного счета пакета Graphite, равный и привязанный к процентам по срочным вкладам (сейчас 9.5% годовых), но с периодическим пересмотром в зависимости от конъюнктуры рынка.
Соответственно, в чем выгода банка? 1. Плавающая процентная ставка. 2. Раз я хочу процент на остаток картсчета, равный процентам по срочным вкладам, то соответственно, Альфа может с меня тоже взимать 9.5% комиссии от суммы за переводы или снятия наличных, если остаток средств на карте будет ниже 500 000 грн. Это чтобы я в другой банк не сбежал. 3. Но можно сделать и приятные плюшки, кратные 50 000 грн, стимулирующие постоянство сбережений. Допустим, на картсчете у меня есть 670 000 грн. Если до ноября, т. е. в течение 3-х месяцев, остаток не опустится ниже 650 000 грн, то 1 ноября я получу 0.3% бонуса (по 0.1% за каждый месяц) от 650 000 грн или 1950 грн грязными. 4. Безопасность. Все банально и просто. Суточные лимиты на мое усмотрение, например, 5000 или 10 000 грн. Единственное, увеличение лимита до нескольких десятков тысяч гривен и выше только через Контакт-центр.
Бо сейчас дебетовая карта с постоянными переводами с Доходного Сейфа, разве что для разового похода в магазин, что очень не удобно. Это, примерно, как рабочему зарплата на карту, который ее тут же снимает в ближайшем банкомате и идет тратить
Аlександр написав:Альфа может с меня тоже взимать 9.5% комиссии от суммы за переводы или снятия наличных, если остаток средств на карте будет ниже 500 000 грн
Так это есть не шо иное как депозит под 9.5% с возможностью досрачного снятия. Еще и с сумашешим несниж остатком. Дилофф-то
Не совсем. 9.5% комиссии именно за переводы в другие банки и снятия наличных, т. е. за сознательный вывод средств из Альфа-банка в другой банк или кэш, но не за торговые операции. Вдруг будет выгодная крупная покупка, или понадобятся деньги на лечение, или же просто кто-то хочет себе накопить на авто или квартиру.
clientage написав:Чо бы вам самому не поиграться со всеми инструментами Алки: - срочные депо на разные сроки и суммы, типа 50К, 100К, 200К; - сбер на 100К..150К; - ДохСейф вааще засунуть куда подальше. А я бы вааще юзал тут только кредитку, а депо разместил бы денить в тройке банок с шаровым р2р-выносом.
Просто очень не люблю распыляться. Вот собрать бы все средства на карту в кулак
clientage написав:Правда щас держать от 500К грн в одном банке, да и вааще в БСУ оч. смело выходит.
Главное, не ошибиться с выбором банка.
clientage написав:Мож перевернетесь в уе? У Алки курсы щас харошие
Да х уе там, не интересно Хотя, если бы держал в баксах, то было бы в 1.565 раза больше из расчета 28.15 UAH / USD.
Alfa_Bank написав:Аlександр, добрый день. Предложение передаю.
Alfa_Bank, Спасибо! Просто не подумайте, что это очередные мои хотелки (конечно, не без них), но с однозначными процентными ставками (которые надолго), думаю, 4/5 гривневых вкладов физлиц будут на текущих счетах и депозитах до 3-х месяцев, которыми нужно будет грамотно управлять и приумножать. Другими словами, по текущим (карточным) счетам предложить такие условия, чтобы чувствовалось, как-будто размещаешь средства на многолетнем (а бессрочный текущий счет, собственно, таким и есть) срочном вкладе с которого не хочется снимать.
Уважаемая Alfa_Bank, а может случиться такое, что в процессе совершенствования работы Альфа-Банк изменил мне по кредитке Максимум РД - 20-е число на более ранюю дату 17-е число? Выяснился сей конфуз с расчетной датой при посещении отделения Альфа-Банка. РКО 60 грн. списали, получается, в привязке к РД -17-е. Хотелось бы прояснить эту ситуацию с вашей помощью.
viking156 написав:Уважаемая Alfa_Bank, а может случиться такое, что в процессе совершенствования работы Альфа-Банк изменил мне по кредитке Максимум РД - 20-е число на более ранюю дату 17-е число? Выяснился сей конфуз с расчетной датой при посещении отделения Альфа-Банка. РКО 60 грн. списали, получается, в привязке к РД -17-е. Хотелось бы прояснить эту ситуацию с вашей помощью.
viking156, добрый день. Не может. Напишите номер счета, посмотрю детали.