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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8824882588268827

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:18

Re: Альфа-Банк

  Аlександр написав:Альфа может с меня тоже взимать 9.5% комиссии от суммы за переводы или снятия наличных, если остаток средств на карте будет ниже 500 000 грн
Так это есть не шо иное как депозит под 9.5% с возможностью досрачного снятия. Еще и с сумашешим несниж остатком. Дилофф-то

Чо бы вам самому не поиграться со всеми инструментами Алки:
- срочные депо на разные сроки и суммы, типа 50К, 100К, 200К;
- сбер на 100К..150К;
- ДохСейф вааще засунуть куда подальше.

А я бы вааще юзал тут только кредитку, а депо разместил бы денить в тройке банок с шаровым р2р-выносом.
Правда щас держать от 500К грн в одном банке, да и вааще в БСУ оч. смело выходит.
Мож перевернетесь в уе? У Алки курсы щас харошие :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:20

  Аlександр написав:Добрый день!
Alfa_Bank, скажите, а Вы можете сделать гибкие условия и индивидуальные тарифы для владельцев пакета Graphite согласно предложениям Персонального сервиса?
Индивидуальные предложения
Персональные тарифы и предложения

https://alfabank.ua/ru/private-persons/ ... ce/premium

Так как в перспективе (когда закончится срок действия вклада) я планирую держать все средства на банковской карте, то мне будет интересен процент на остаток карточного счета пакета Graphite, равный и привязанный к процентам по срочным вкладам (сейчас 9.5% годовых), но с периодическим пересмотром в зависимости от конъюнктуры рынка.

Соответственно, в чем выгода банка?
1. Плавающая процентная ставка.
2. Раз я хочу процент на остаток картсчета, равный процентам по срочным вкладам, то соответственно, Альфа может с меня тоже взимать 9.5% комиссии от суммы за переводы или снятия наличных, если остаток средств на карте будет ниже 500 000 грн. Это чтобы я в другой банк не сбежал.
3. Но можно сделать и приятные плюшки, кратные 50 000 грн, стимулирующие постоянство сбережений. Допустим, на картсчете у меня есть 670 000 грн. Если до ноября, т. е. в течение 3-х месяцев, остаток не опустится ниже 650 000 грн, то 1 ноября я получу 0.3% бонуса (по 0.1% за каждый месяц) от 650 000 грн или 1950 грн грязными.
4. Безопасность. Все банально и просто. Суточные лимиты на мое усмотрение, например, 5000 или 10 000 грн. Единственное, увеличение лимита до нескольких десятков тысяч гривен и выше только через Контакт-центр.

Бо сейчас дебетовая карта с постоянными переводами с Доходного Сейфа, разве что для разового похода в магазин, что очень не удобно. Это, примерно, как рабочему зарплата на карту, который ее тут же снимает в ближайшем банкомате и идет тратить :)

Аlександр, добрый день. Предложение передаю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:32

  clientage написав:
  Аlександр написав:Альфа может с меня тоже взимать 9.5% комиссии от суммы за переводы или снятия наличных, если остаток средств на карте будет ниже 500 000 грн

Так это есть не шо иное как депозит под 9.5% с возможностью досрачного снятия. Еще и с сумашешим несниж остатком. Дилофф-то

Не совсем.
9.5% комиссии именно за переводы в другие банки и снятия наличных, т. е. за сознательный вывод средств из Альфа-банка в другой банк или кэш, но не за торговые операции. Вдруг будет выгодная крупная покупка, или понадобятся деньги на лечение, или же просто кто-то хочет себе накопить на авто или квартиру.
  clientage написав:Чо бы вам самому не поиграться со всеми инструментами Алки:
- срочные депо на разные сроки и суммы, типа 50К, 100К, 200К;
- сбер на 100К..150К;
- ДохСейф вааще засунуть куда подальше.
А я бы вааще юзал тут только кредитку, а депо разместил бы денить в тройке банок с шаровым р2р-выносом.

Просто очень не люблю распыляться. Вот собрать бы все средства на карту в кулак :)
  clientage написав:Правда щас держать от 500К грн в одном банке, да и вааще в БСУ оч. смело выходит.

Главное, не ошибиться с выбором банка.
  clientage написав:Мож перевернетесь в уе? У Алки курсы щас харошие :)

Да х уе там, не интересно :)
Хотя, если бы держал в баксах, то было бы в 1.565 раза больше из расчета 28.15 UAH / USD.
  Alfa_Bank написав:Аlександр, добрый день. Предложение передаю.

Alfa_Bank, Спасибо!
Просто не подумайте, что это очередные мои хотелки (конечно, не без них), но с однозначными процентными ставками (которые надолго), думаю, 4/5 гривневых вкладов физлиц будут на текущих счетах и депозитах до 3-х месяцев, которыми нужно будет грамотно управлять и приумножать. Другими словами, по текущим (карточным) счетам предложить такие условия, чтобы чувствовалось, как-будто размещаешь средства на многолетнем (а бессрочный текущий счет, собственно, таким и есть) срочном вкладе с которого не хочется снимать.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:09

Уважаемая Alfa_Bank,
а может случиться такое, что в процессе совершенствования работы Альфа-Банк изменил мне по кредитке Максимум РД - 20-е число на более ранюю дату 17-е число? Выяснился сей конфуз с расчетной датой при посещении отделения Альфа-Банка.
РКО 60 грн. списали, получается, в привязке к РД -17-е. Хотелось бы прояснить эту ситуацию с вашей помощью.
viking156
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:16

  viking156 написав:Уважаемая Alfa_Bank,
а может случиться такое, что в процессе совершенствования работы Альфа-Банк изменил мне по кредитке Максимум РД - 20-е число на более ранюю дату 17-е число? Выяснился сей конфуз с расчетной датой при посещении отделения Альфа-Банка.
РКО 60 грн. списали, получается, в привязке к РД -17-е. Хотелось бы прояснить эту ситуацию с вашей помощью.

viking156, добрый день. Не может. Напишите номер счета, посмотрю детали.
Alfa_Bank
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