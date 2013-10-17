Аlександр написав:

Alfa_Bank

Вы можете сделать гибкие условия и индивидуальные тарифы для владельцев пакета Graphite

Индивидуальные предложения

Персональные тарифы и предложения

Добрый день!, скажите, асогласно предложениям Персонального сервиса?Так как в перспективе (когда закончится срок действия вклада) я планирую держать все средства на банковской карте, то мне будет интересен процент на остаток карточного счета пакета Graphite, равный и привязанный к процентам по срочным вкладам (сейчас 9.5% годовых), но с периодическим пересмотром в зависимости от конъюнктуры рынка.Соответственно, в чем выгода банка?1. Плавающая процентная ставка.2. Раз я хочу процент на остаток картсчета, равный процентам по срочным вкладам, то соответственно, Альфа может с меня тоже взимать 9.5% комиссии от суммы за переводы или снятия наличных, если остаток средств на карте будет ниже 500 000 грн. Это чтобы я в другой банк не сбежал.3. Но можно сделать и приятные плюшки, кратные 50 000 грн, стимулирующие постоянство сбережений. Допустим, на картсчете у меня есть 670 000 грн. Если до ноября, т. е. в течение 3-х месяцев, остаток не опустится ниже 650 000 грн, то 1 ноября я получу 0.3% бонуса (по 0.1% за каждый месяц) от 650 000 грн или 1950 грн грязными.4. Безопасность. Все банально и просто. Суточные лимиты на мое усмотрение, например, 5000 или 10 000 грн. Единственное, увеличение лимита до нескольких десятков тысяч гривен и выше только через Контакт-центр.Бо сейчас дебетовая карта с постоянными переводами с Доходного Сейфа, разве что для разового похода в магазин, что очень не удобно. Это, примерно, как рабочему зарплата на карту, который ее тут же снимает в ближайшем банкомате и идет тратить