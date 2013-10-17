Предложения - не жалобы. А так, пока своего не добьюсь (процента на остаток карточного счета)
Кстати, а куда КХ пропал
Вот его последний пост
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:48
Предложения - не жалобы. А так, пока своего не добьюсь (процента на остаток карточного счета)
Кстати, а куда КХ пропал
Вот его последний пост
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