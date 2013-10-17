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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8825882688278828

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:48

  IMPRINTER написав:Аlександр

вам еще не надоело генерить предложения? )
по моему уже более сотни накопилось

Предложения - не жалобы. А так, пока своего не добьюсь (процента на остаток карточного счета) :)
  Мизантрóп написав:Дык пипке край,патриоты типа КХ и заклинательница квестора даже уже не требуют от супостата грошей

Кстати, а куда КХ пропал :roll:
На съемках что-ли в кхлавной роли :?
Вот его последний пост 8)
Аlександр
 
Повідомлень: 3506
З нами з: 10.04.08
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  #<1 ... 8825882688278828
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