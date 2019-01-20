Квесторе_поверніться написав:Клієнт завжди правий...Ви хочете замовити продукт і забрати його 5 серпня року 2020. Можна просто не замовляти а прийти за продуктом 5 серпня. Чи щось не так зрозумів?
Вопросы по карте просто до кучи попали. А претензия, что кто-то из сотрудников (больше просто не кому) изменил в базе алки персональные данные клиента, без его ведома, прописав по несуществующему адресу в другой части страны
А неграмотность менеджеров, и то что отделение и КЦ не согласуют между собой свои действия это бонусом к дискуссии пошло
КЦ уже подал запрос на аннулирование заявки в отделении (отделение этого не видит, поэтому и позвонили вам).
С отделения обещали перезвонить в понедельник. Интересно, к этому времени они все же узнают, что заявка аннулирована в КЦ
почему не кому? мог произойти банальный тех сбой и просто что-то пошло не так с БД и область с городом поменялись с кем-то или просто записались другие. Довольно долго у них при заполнении анкеты на поднятие кред.лимита при выборе моей улицы не выбирался дом, а дом с буквой это вообще не давало ввести, а для другого адреса все было ок. Может при заполнении страховки выбрали не тот нас. пункт и область, а потом оно подтянулось и затерло основной.
Відсовкові ставки по Рахунку, річних (без урахування податків ) **
** По Рахунку відкритому у рамках Пакету послуг «Comfort» та «White» для отримання пенсії, «Comfort» та «White» для отримання виплат від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Пенсійної картки для Клієнтів «А-Клубу» рахунок «Дохiдний сейф» не відкривається.
ol_zy написав:почему не кому? мог произойти банальный тех сбой и просто что-то пошло не так с БД и область с городом поменялись с кем-то или просто записались другие. Довольно долго у них при заполнении анкеты на поднятие кред.лимита при выборе моей улицы не выбирался дом, а дом с буквой это вообще не давало ввести, а для другого адреса все было ок.
Вы так пишете, что это как будто в порядке вещей. Ну подумаешь область, город с кем-то поменялась Я считаю, что это уже дело СБ. Если был тех сбой, пусть принимают меры и латают дыры в своем ПО. Если человеческий фактор, то тот, кто это сделал должен быть строго наказан.
ol_zy написав:Может при заполнении страховки выбрали не тот нас. пункт и область, а потом оно подтянулось и затерло основной.
Т.е. вы считаете нормальным, даже теоретическую возможность, что при оформлении одного продукта, может покрашится основная база с данными клиента Ну и в последствии этого, несуществующий в принципе адрес, прописанный в кредитном договоре, тоже нормально ?