Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:13

Kalgan написав: Квесторе_поверніться написав: Клієнт завжди правий...Ви хочете замовити продукт і забрати його 5 серпня року 2020. Можна просто не замовляти а прийти за продуктом 5 серпня.

Чи щось не так зрозумів? Клієнт завжди правий...Ви хочете замовити продукт і забрати його 5 серпня року 2020. Можна просто не замовляти а прийти за продуктом 5 серпня.Чи щось не так зрозумів?

Вопросы по карте просто до кучи попали.

А претензия, что кто-то из сотрудников (больше просто не кому) изменил в базе алки персональные данные клиента, без его ведома, прописав по несуществующему адресу в другой части страны



А неграмотность менеджеров, и то что отделение и КЦ не согласуют между собой свои действия это бонусом к дискуссии пошло



КЦ уже подал запрос на аннулирование заявки в отделении (отделение этого не видит, поэтому и позвонили вам).

С отделения обещали перезвонить в понедельник. Интересно, к этому времени они все же узнают, что заявка аннулирована в КЦ Вопросы по карте просто до кучи попали.А претензия, что кто-то из сотрудников (больше просто не кому) изменил в базе алки персональные данные клиента, без его ведома, прописав по несуществующему адресу в другой части страныА неграмотность менеджеров, и то что отделение и КЦ не согласуют между собой свои действия это бонусом к дискуссии пошлоС отделения обещали перезвонить в понедельник. Интересно, к этому времени они все же узнают, что заявка аннулирована в КЦ

почему не кому? мог произойти банальный тех сбой и просто что-то пошло не так с БД и область с городом поменялись с кем-то или просто записались другие. Довольно долго у них при заполнении анкеты на поднятие кред.лимита при выборе моей улицы не выбирался дом, а дом с буквой это вообще не давало ввести, а для другого адреса все было ок. Может при заполнении страховки выбрали не тот нас. пункт и область, а потом оно подтянулось и затерло основной.