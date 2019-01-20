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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8825882688278828

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:13

  Kalgan написав:
  Квесторе_поверніться написав:Клієнт завжди правий...Ви хочете замовити продукт і забрати його 5 серпня року 2020. Можна просто не замовляти а прийти за продуктом 5 серпня.
Чи щось не так зрозумів?

Вопросы по карте просто до кучи попали.
А претензия, что кто-то из сотрудников (больше просто не кому) изменил в базе алки персональные данные клиента, без его ведома, прописав по несуществующему адресу в другой части страны :mrgreen:

А неграмотность менеджеров, и то что отделение и КЦ не согласуют между собой свои действия это бонусом к дискуссии пошло

КЦ уже подал запрос на аннулирование заявки в отделении (отделение этого не видит, поэтому и позвонили вам).

С отделения обещали перезвонить в понедельник. Интересно, к этому времени они все же узнают, что заявка аннулирована в КЦ :)

почему не кому? мог произойти банальный тех сбой и просто что-то пошло не так с БД и область с городом поменялись с кем-то или просто записались другие. Довольно долго у них при заполнении анкеты на поднятие кред.лимита при выборе моей улицы не выбирался дом, а дом с буквой это вообще не давало ввести, а для другого адреса все было ок. Может при заполнении страховки выбрали не тот нас. пункт и область, а потом оно подтянулось и затерло основной.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:16

  Тракторист написав:
  Аlександр написав:А так, пока своего не добьюсь (процента на остаток карточного счета)

такое уже было 10 лет назад... ;)

Да вроде и сейчас кое-где есть, стр. 62.
https://alfabank.ua/storage/files/publi ... dbo-fl.pdf
Відсовкові ставки по Рахунку, річних (без урахування податків )
**

** По Рахунку відкритому у рамках Пакету послуг «Comfort» та «White» для отримання пенсії, «Comfort» та «White» для отримання виплат від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Пенсійної картки для Клієнтів «А-Клубу» рахунок «Дохiдний сейф» не відкривається.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:23

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER написав:Аlександр

вам еще не надоело генерить предложения? )
по моему уже более сотни накопилось
Та если бы хоть что-то толковое было
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:28

  Faceless написав:
IMPRINTER написав:Аlександр

вам еще не надоело генерить предложения? )
по моему уже более сотни накопилось
Та если бы хоть что-то толковое было


предложение должно быть простым:

выпустить карту в гривне с бесплатным обслуживанием.
и гарантировать неизменность тарифов по этой карте в течение года
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:30

  Faceless написав:
IMPRINTER написав:Аlександр

вам еще не надоело генерить предложения? )
по моему уже более сотни накопилось

Та если бы хоть что-то толковое было

Месье знает толк... :roll:
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:33

  uaprofi написав:выпустить карту в гривне с бесплатным обслуживанием.

Всё бесплатным здесь не будет. Поэтому нам не нужна копия КДВ примата, когда сама карта бесплатная, но за каждый чих - комиссия! Это для недалёких работяг только такая схема подходит.

Я предпочту условную абонку, тем более что СЭП для банка дорожает.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 00:13

Re: Альфа-Банк

  ol_zy написав:почему не кому? мог произойти банальный тех сбой и просто что-то пошло не так с БД и область с городом поменялись с кем-то или просто записались другие. Довольно долго у них при заполнении анкеты на поднятие кред.лимита при выборе моей улицы не выбирался дом, а дом с буквой это вообще не давало ввести, а для другого адреса все было ок.

Вы так пишете, что это как будто в порядке вещей. Ну подумаешь область, город с кем-то поменялась :|
Я считаю, что это уже дело СБ. Если был тех сбой, пусть принимают меры и латают дыры в своем ПО. Если человеческий фактор, то тот, кто это сделал должен быть строго наказан.
  ol_zy написав:Может при заполнении страховки выбрали не тот нас. пункт и область, а потом оно подтянулось и затерло основной.

Т.е. вы считаете нормальным, даже теоретическую возможность, что при оформлении одного продукта, может покрашится основная база с данными клиента :shock:
Ну и в последствии этого, несуществующий в принципе адрес, прописанный в кредитном договоре, тоже нормально ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 01:22

  Kalgan написав:Т.е. вы считаете нормальным, даже теоретическую возможность, что при оформлении одного продукта, может покрашится основная база с данными клиента :shock:
Ну и в последствии этого, несуществующий в принципе адрес, прописанный в кредитном договоре, тоже нормально ?

это практически происходит и не так редко как вы думаете, потому в привате даже в договорах прописано, что банк не несет ответственности за тех.сбои все за счет клиента...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 01:24

Re: Альфа-Банк

  Аlександр написав:Кстати, а куда КХ пропал

так вроде ж на клубнику в европу подался, что-то не срослось у него с криптой в последнее время.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 01:47

  ol_zy написав:
  Аlександр написав:Кстати, а куда КХ пропал

так вроде ж на клубнику в европу подался, что-то не срослось у него с криптой в последнее время.


так ивроде клубника уже закончилась?
а сколько в европах сейчас платят за сбор врожаю?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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