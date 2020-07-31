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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 сер, 2020 02:32
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maxstar
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Додано: Суб 01 сер, 2020 07:45
maxstar написав:
Аналогічно,за винятком транспорт-20%,розваги-10%....і продукти-1%,хоча взагалі цю категорію не юзаю!
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t-step
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Додано: Суб 01 сер, 2020 08:00
У вас реально руки из ж..? Две картинки на всю страницу.
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