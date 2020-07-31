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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 сер, 2020 02:32
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maxstar
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Додано: Суб 01 сер, 2020 07:45
maxstar написав:
Аналогічно,за винятком транспорт-20%,розваги-10%....і продукти-1%,хоча взагалі цю категорію не юзаю!
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t-step
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Додано: Суб 01 сер, 2020 08:00
У вас реально руки из ж..? Две картинки на всю страницу.
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Striker
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Striker
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Додано: Суб 01 сер, 2020 08:08
В мене в сім'ї дві картки, то тепер по обом і категорії і % однакові, хоча 2-га картка мало використовується, раніше були розбіжності, що давало можливість для маневру.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Суб 01 сер, 2020 08:11
Ой+ написав:
В мене в сім'ї дві картки, то тепер по обом і категорії і % однакові, хоча 2-га картка мало використовується, раніше були розбіжності, що давало можливість для маневру.
поделитесь ссылкой на альфа-коннект , раздумываю , стоит ли перевыпускать
никому не верю
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sens
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Додано: Суб 01 сер, 2020 08:14
Обмеження в нарахуванні підвищених бонусів по опції «Підвищені категорії»
3 000 бонусів/ місяць за безготівкові операції (в т.ч. токенізовані операції) сплачені безпосередньо карткою або за допомогою гаджетів (смартфона, годинника тощо).
То есть я правильно понимаю, что при оплате на сайте Укрзализныци бонусов не будет?
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Vert
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Додано: Суб 01 сер, 2020 08:17
Vert написав:
Обмеження в нарахуванні підвищених бонусів по опції «Підвищені категорії»
3 000 бонусів/ місяць за безготівкові операції (в т.ч. токенізовані операції) сплачені безпосередньо карткою або за допомогою гаджетів (смартфона, годинника тощо).
То есть я правильно понимаю, что при оплате на сайте Укрзализныци бонусов не будет?
Будуть.
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Кочевник
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Додано: Суб 01 сер, 2020 08:51
sens написав:
альфа-коннект
Будь ласка https://alfabank.ua/creditcard/vodafone/index-ua.html
Я особисто нею не користуюсь, щось недавно народ був незадоволений пропозиціями за водафонівські бонуси і висловлювали тут на гілці претензії.
Striker написав:
Спасибо Алла, ещё один месяц нормально покушаю и съезжу к родителям.
По кушанью так собі пропозиція, є і кращі на постійній основі, хіба що мається на увазі у батьків на халяву.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Суб 01 сер, 2020 09:01
Ой+ написав:По кушанью так собі пропозиція, є і кращі на постійній основі
В кого є альтернатива, то так. Але
2%+розстрочка на 6міс. - це більше 5%, що теж досить непогано.
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stryzhko
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Суб 01 сер, 2020 08:07
sens
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