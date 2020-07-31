Додано: Суб 01 сер, 2020 08:08

В мене в сім'ї дві картки, то тепер по обом і категорії і % однакові, хоча 2-га картка мало використовується, раніше були розбіжності, що давало можливість для маневру.

Не так добре з грошима, як погано без них.