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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8827882888298830>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 02:32

Re: Альфа-Банк

Зображення
maxstar
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Повідомлень: 50
З нами з: 11.07.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 07:45

Re: Альфа-Банк

maxstar написав:Зображення
Аналогічно,за винятком транспорт-20%,розваги-10%....і продукти-1%,хоча взагалі цю категорію не юзаю!
t-step
 
Повідомлень: 638
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Подякував: 9 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 08:00

У вас реально руки из ж..? Две картинки на всю страницу.
Striker
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Повідомлень: 828
З нами з: 15.02.20
Подякував: 67 раз.
Подякували: 61 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 08:04

Спасибо Алла, ещё один месяц нормально покушаю и съезжу к родителям. :)
Зображення
Striker
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Повідомлень: 828
З нами з: 15.02.20
Подякував: 67 раз.
Подякували: 61 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 08:08

Re: Альфа-Банк

В мене в сім'ї дві картки, то тепер по обом і категорії і % однакові, хоча 2-га картка мало використовується, раніше були розбіжності, що давало можливість для маневру.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлень: 3567
З нами з: 19.04.12
Подякував: 48 раз.
Подякували: 432 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 08:11

  Ой+ написав:В мене в сім'ї дві картки, то тепер по обом і категорії і % однакові, хоча 2-га картка мало використовується, раніше були розбіжності, що давало можливість для маневру.
поделитесь ссылкой на альфа-коннект , раздумываю , стоит ли перевыпускать
никому не верю
sens
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Повідомлень: 12327
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 716 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 08:14

Обмеження в нарахуванні підвищених бонусів по опції «Підвищені категорії»

3 000 бонусів/ місяць за безготівкові операції (в т.ч. токенізовані операції) сплачені безпосередньо карткою або за допомогою гаджетів (смартфона, годинника тощо).

То есть я правильно понимаю, что при оплате на сайте Укрзализныци бонусов не будет?
Vert
 
Повідомлень: 106
З нами з: 21.09.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 29 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 08:17

  Vert написав:Обмеження в нарахуванні підвищених бонусів по опції «Підвищені категорії»

3 000 бонусів/ місяць за безготівкові операції (в т.ч. токенізовані операції) сплачені безпосередньо карткою або за допомогою гаджетів (смартфона, годинника тощо).

То есть я правильно понимаю, что при оплате на сайте Укрзализныци бонусов не будет?

Будуть.
Кочевник
 
Повідомлень: 1555
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 08:51

Re: Альфа-Банк

  sens написав:альфа-коннект


Будь ласка https://alfabank.ua/creditcard/vodafone/index-ua.html
Я особисто нею не користуюсь, щось недавно народ був незадоволений пропозиціями за водафонівські бонуси і висловлювали тут на гілці претензії.

  Striker написав:Спасибо Алла, ещё один месяц нормально покушаю и съезжу к родителям.


По кушанью так собі пропозиція, є і кращі на постійній основі, хіба що мається на увазі у батьків на халяву.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлень: 3567
З нами з: 19.04.12
Подякував: 48 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 09:01

Re: Альфа-Банк

Ой+ написав:По кушанью так собі пропозиція, є і кращі на постійній основі

В кого є альтернатива, то так. Але
2%+розстрочка на 6міс. - це більше 5%, що теж досить непогано.
stryzhko
 
Повідомлень: 1232
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