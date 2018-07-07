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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8827882888298830

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 09:33

Re: Альфа-Банк

  stryzhko написав:2%+розстрочка на 6міс. - це більше 5%, що теж досить непогано.


Розстрочка можлива тільки при певних умовах. І взагалі це все ускладнює, хоча, напевно, так і задумано.
Набагато простіше, коли стабільно отримуєш фіксований кешбек грошима без додаткових рухів, а не через горіхи та розстрочки, та постійний контроль, що де коли гасити заради пари копійок.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 09:53

Re: Альфа-Банк

Добрый день, у меня забрали книги, было 20% и мне этого искренне жаль. Но спасибо, что они были ).
Что входит в развлечения? Книги входят? Если входят, то поставлю галочку.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 10:03

  Ой+ написав:По кушанью так собі пропозиція, є і кращі на постійній основі

Так, але в мене Б5 ТАСа без ліміту, УкрСібом замовляти через сайт АТБ мені не підходить, а Сільпо знаходиться далеко. Більше варіантів в принципі немає. Юнекс тільки до кінця місяця, а УкрЕксім для тих, у кого великі обороти. Для продуктів ще планую взяти КБ Вайт Ідеї.
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 10:04

  Hella написав:Добрый день, у меня забрали книги, было 20% и мне этого искренне жаль. Но спасибо, что они были ).
Что входит в развлечения? Книги входят? Если входят, то поставлю галочку.

Розваги - послуги зі сфери розваг, а також товари та послуги для проведення дозвілля (фотостудії, музичні інструменти, онлайн відеосервіси). Коди MCC: 7932, 7933, 7996, 7998, 7999, 5733, 5815, 5816, 5817, 5818, 7841, 7993, 7221, 7395.
https://cashuclub.com.ua/ru/regulations
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 10:16

lel Спасибо, по идее, книги должны входить. Пошла смотреть, сама на сайте альфы не нашла.
З.Ы. Книги в развлечения не входят ).
Hella
 
Повідомлень: 964
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 10:21

Re: Альфа-Банк

  Striker написав:а УкрЕксім для тих, у кого великі обороти.
не Сима уже все - уже ни для кого
Зображення
Январь 2018-07.07.2020
RIP!
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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