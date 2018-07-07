stryzhko написав:2%+розстрочка на 6міс. - це більше 5%, що теж досить непогано.
Розстрочка можлива тільки при певних умовах. І взагалі це все ускладнює, хоча, напевно, так і задумано. Набагато простіше, коли стабільно отримуєш фіксований кешбек грошима без додаткових рухів, а не через горіхи та розстрочки, та постійний контроль, що де коли гасити заради пари копійок.
Ой+ написав:По кушанью так собі пропозиція, є і кращі на постійній основі
Так, але в мене Б5 ТАСа без ліміту, УкрСібом замовляти через сайт АТБ мені не підходить, а Сільпо знаходиться далеко. Більше варіантів в принципі немає. Юнекс тільки до кінця місяця, а УкрЕксім для тих, у кого великі обороти. Для продуктів ще планую взяти КБ Вайт Ідеї.
Hella написав:Добрый день, у меня забрали книги, было 20% и мне этого искренне жаль. Но спасибо, что они были ). Что входит в развлечения? Книги входят? Если входят, то поставлю галочку.
Розваги - послуги зі сфери розваг, а також товари та послуги для проведення дозвілля (фотостудії, музичні інструменти, онлайн відеосервіси). Коди MCC: 7932, 7933, 7996, 7998, 7999, 5733, 5815, 5816, 5817, 5818, 7841, 7993, 7221, 7395. https://cashuclub.com.ua/ru/regulations