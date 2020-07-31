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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8828882988308831

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 12:51

  Аlександр написав:
  Тракторист написав:
  Аlександр написав:А так, пока своего не добьюсь (процента на остаток карточного счета)

такое уже было 10 лет назад... ;)

Да вроде и сейчас кое-где есть, стр. 62.
https://alfabank.ua/storage/files/publi ... dbo-fl.pdf
Відсовкові ставки по Рахунку, річних (без урахування податків )
**

** По Рахунку відкритому у рамках Пакету послуг «Comfort» та «White» для отримання пенсії, «Comfort» та «White» для отримання виплат від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Пенсійної картки для Клієнтів «А-Клубу» рахунок «Дохiдний сейф» не відкривається.

сейчас это присутствует только для специальных карт, а 10 лет назад процент на остаток был для всех карт и это действительно было на много удобней и лучше чем нынешние доходные сейфы и т.д.
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 12:53

Vorlon Вам не нравится то что сертификаты, или же то что о данном виде дохода не знает "большой брат" и не уменьшает субсидии и другую социалку?
Думаю профиты второго перекрывают неудобства первого. В конце концев не только я, но и многие другие форумчане признали, что Симина кэшбек программа была лучшей из всего что случалось в этой сфере до этогг за все время существования БСУ
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 12:56

  omb написав:тобишь отдать 5-ую часть за просто так.. для вас это ничто?

Это заметно, но гоняться за сертификатами, которых постоянно не хватало (в Укрэксиме)... Или брать такие, которые фиг потратишь (Ашан для меня, например) - мне не интересно.

С оговорками для меня были бы ликвидны только сертификаты Сильпо и Ева при их 100% наличии в любой момент времени.

Ещё более правильный вариант - хочешь деньгами за вычетом налогов, либо сертификаты на выбор без вычета. Если такое возможно в принципе...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 13:03

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:В конце концев не только я, но и многие другие форумчане признали, что Симина кэшбек программа была лучшей из всего что случалось в этой сфере до этогг за все время существования БСУ


Може тому укрексім тепер в рекордних збитках? Хто йому зараз підставить плече?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 13:10

  Flamingo написав:Вам не нравится то что сертификаты, или же то что о данном виде дохода не знает "большой брат" и не уменьшает субсидии и другую социалку?

Не нравится потому что сертификаты (субсидии и социалка мне побоку). Чуть выше написал почему.

Лучшая? Серьёзно? Для свинорылов вполне возможно. А для обычных людей я не знаю никого кому бы мог посоветовать такую программу с её стоимостью и кучей "но". В отличие от карт других банков.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 13:31

  Ой+ написав:
  Hella написав:Спасибо, по идее, книги должны входить. Пошла смотреть, сама на сайте альфы не нашла.
З.Ы. Книги в развлечения не входят ).


Зате в книги входять канцтовари, що перед навч. роком добре.



У меня книги вообще убрали, не понравилось, что много покупала ).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 13:39

Vorlon тоже считаю, что подход симы лучший, жаль поздно разобрался и уже было не выгодно влазить
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 13:43

Hella книги в августе у мони 15% партнерский якабу. у меня альфа тоже отобрала в этом месяце
orhidf
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 14:09

Сберсчёт, открытый в апреле, уже показывает 7% :(
Vorlon
 
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