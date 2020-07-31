Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 сер, 2020 12:51
Аlександр написав: Тракторист написав: Аlександр написав:
А так, пока своего не добьюсь (процента на остаток карточного счета)
такое уже было 10 лет назад...
Да вроде и сейчас кое-где есть, стр. 62.
https://alfabank.ua/storage/files/publi ... dbo-fl.pdf
Відсовкові ставки
, річних (без урахування податків ) по Рахунку ** ** По Рахунку відкритому у рамках Пакету послуг «Comfort» та «White» для отримання пенсії, «Comfort» та «White» для отримання виплат від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Пенсійної картки для Клієнтів «А-Клубу» рахунок «Дохiдний сейф» не відкривається.
сейчас это присутствует только для специальных карт, а 10 лет назад процент на остаток был для всех карт и это действительно было на много удобней и лучше чем нынешние доходные сейфы и т.д.
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Додано: Суб 01 сер, 2020 12:53
Vorlon Вам не нравится то что сертификаты, или же то что о данном виде дохода не знает "большой брат" и не уменьшает субсидии и другую социалку?
Думаю профиты второго перекрывают неудобства первого. В конце концев не только я, но и многие другие форумчане признали, что Симина кэшбек программа была лучшей из всего что случалось в этой сфере до этогг за все время существования БСУ
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
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Додано: Суб 01 сер, 2020 12:56
omb написав:
тобишь отдать 5-ую часть за просто так.. для вас это ничто?
Это заметно, но гоняться за сертификатами, которых постоянно не хватало (в Укрэксиме)... Или брать такие, которые фиг потратишь (Ашан для меня, например) - мне не интересно.
С оговорками для меня были бы ликвидны только сертификаты Сильпо и Ева при их 100% наличии в любой момент времени.
Ещё более правильный вариант - хочешь деньгами за вычетом налогов, либо сертификаты на выбор без вычета. Если такое возможно в принципе...
Vorlon
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Додано: Суб 01 сер, 2020 13:03
Flamingo написав:
В конце концев не только я, но и многие другие форумчане признали, что Симина кэшбек программа была лучшей из всего что случалось в этой сфере до этогг за все время существования БСУ
Може тому укрексім тепер в рекордних збитках? Хто йому зараз підставить плече?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: Суб 01 сер, 2020 13:10
Flamingo написав:
Вам не нравится то что сертификаты, или же то что о данном виде дохода не знает "большой брат" и не уменьшает субсидии и другую социалку?
Не нравится потому что сертификаты (субсидии и социалка мне побоку). Чуть выше написал почему.
Лучшая? Серьёзно? Для свинорылов вполне возможно. А для обычных людей я не знаю никого кому бы мог посоветовать такую программу с её стоимостью и кучей "но". В отличие от карт других банков.
Vorlon
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Додано: Суб 01 сер, 2020 13:31
Ой+ написав: Hella написав:
Спасибо, по идее, книги должны входить. Пошла смотреть, сама на сайте альфы не нашла.
З.Ы. Книги в развлечения не входят ).
Зате в книги входять канцтовари, що перед навч. роком добре.
У меня книги вообще убрали, не понравилось, что много покупала ).
Hella
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Додано: Суб 01 сер, 2020 13:39
Vorlon тоже считаю, что подход симы лучший, жаль поздно разобрался и уже было не выгодно влазить
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
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Додано: Суб 01 сер, 2020 13:43
Hella книги в августе у мони 15% партнерский якабу. у меня альфа тоже отобрала в этом месяце
orhidf
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Додано: Суб 01 сер, 2020 14:09
Сберсчёт, открытый в апреле, уже показывает 7%
Vorlon
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