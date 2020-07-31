Доброго дня.
Мав в Альфа-банку 6 кредитних карт в т.ч. преміальну, депозити. Хотів отримати кредитну карту, а тут бац - відмова. Кредитна історія: без прострочок, працюю офіційно.
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Додано: Суб 01 сер, 2020 14:47
Питання до представника банку
Доброго дня.
Мав в Альфа-банку 6 кредитних карт в т.ч. преміальну, депозити. Хотів отримати кредитну карту, а тут бац - відмова. Кредитна історія: без прострочок, працюю офіційно.
Додано: Суб 01 сер, 2020 15:06
Re: Альфа-Банк
Заказал сегодня перевыпуск карты на Red с аннуалированием текущей карты после получения. Уже сегодня новая карта засветилась в списке дополнительных карт (как заблокированная). Новую, ещё не изготовленную карту уже сумел добавить в Google Pay
Я этим токеном уже могу производить оплату?
ps Разблокироваться карта никак не хочет.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Суб 01 сер, 2020 15:40
Re: Альфа-Банк
Доброго дня. Питання до представника банку:
Мав в альфа-банку 6 кредитних карт, в т.ч. преміальні, депозити.
Звернувся за отриманням нової кредитної карти - отримав 2 поспіль відмови.
Працюю офійно. Зможете допомогти?
Додано: Суб 01 сер, 2020 16:57
С блэка на Б5
Чет подзабыл, напомните плиз - если добавить блэк в тазтую и пимпой пополнить Б5, Алла возьмёт мзду или нет? Спасибо.
Додано: Суб 01 сер, 2020 17:02
Додано: Суб 01 сер, 2020 17:06
а у меня транспорт 20% и треффел 2% и бензин 1%
но смысл в этом всём если кругом коронтин
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Суб 01 сер, 2020 17:13
Ну у Алки мона иметь с некоторых пор ток 3 КК
Наверное, Алка посчитала, шо плохо вы работаете, не хватит у вас грошей на обслуживание всех 7 КК. Какой у вас КР в УБКАх?
А депозиты небойсь все долгосрочные неразрывные
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 01 сер, 2020 17:14
Ой
Тады мы вертаемся до Лумумбы и Лушего, оставим Аллюську без оборотных средств
... делайте хоть что-нибудь!
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