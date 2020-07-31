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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8829883088318832

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 14:47

Питання до представника банку

Доброго дня.

Мав в Альфа-банку 6 кредитних карт в т.ч. преміальну, депозити. Хотів отримати кредитну карту, а тут бац - відмова. Кредитна історія: без прострочок, працюю офіційно.
oleksandrblacksmith
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 15:06

Re: Альфа-Банк

Заказал сегодня перевыпуск карты на Red с аннуалированием текущей карты после получения. Уже сегодня новая карта засветилась в списке дополнительных карт (как заблокированная). Новую, ещё не изготовленную карту уже сумел добавить в Google Pay :D

Я этим токеном уже могу производить оплату? :)
ps Разблокироваться карта никак не хочет.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 15:40

Re: Альфа-Банк

Доброго дня. Питання до представника банку:
Мав в альфа-банку 6 кредитних карт, в т.ч. преміальні, депозити.
Звернувся за отриманням нової кредитної карти - отримав 2 поспіль відмови.
Працюю офійно. Зможете допомогти?
oleksandrblacksmith
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 16:57

С блэка на Б5

Чет подзабыл, напомните плиз - если добавить блэк в тазтую и пимпой пополнить Б5, Алла возьмёт мзду или нет? Спасибо.
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 16:58

patrikk
Нет.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 17:02

  orhidf написав:Hella книги в августе у мони 15% партнерский якабу. у меня альфа тоже отобрала в этом месяце


Печалька ). Но мне еще читать и читать купленное ). Надеюсь, как прочитаю, снова будут хорошие условия ).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 17:06

а у меня транспорт 20% и треффел 2% и бензин 1%
но смысл в этом всём если кругом коронтин
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 17:13

  oleksandrblacksmith написав:Доброго дня.

Мав в Альфа-банку 6 кредитних карт в т.ч. преміальну, депозити. Хотів отримати кредитну карту, а тут бац - відмова. Кредитна історія: без прострочок, працюю офіційно.

Ну у Алки мона иметь с некоторых пор ток 3 КК :wink:
Наверное, Алка посчитала, шо плохо вы работаете, не хватит у вас грошей на обслуживание всех 7 КК. Какой у вас КР в УБКАх?
А депозиты небойсь все долгосрочные неразрывные :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 17:14

  Vorlon написав:Сберсчёт, открытый в апреле, уже показывает 7% :(

Ой
Тады мы вертаемся до Лумумбы и Лушего, оставим Аллюську без оборотных средств :lol: :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 8829883088318832
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