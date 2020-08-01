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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 сер, 2020 21:58
oleksandrblacksmith написав:
Доброго дня.
Мав в Альфа-банку 6 кредитних карт в т.ч. преміальну, депозити. Хотів отримати кредитну карту, а тут бац - відмова. Кредитна історія: без прострочок, працюю офіційно.
Как Вы их оформили? Больше 3 нельзя.
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Kevin
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Додано: Суб 01 сер, 2020 22:04
MASolomko написав:
Новую, ещё не изготовленную карту уже сумел добавить в Google Pay
Я этим токеном уже могу производить оплату?
Нет, не могу ) Это ж не моно
Ромасик написав:
В прошлом месяце воспользовался 10%, в этом дали только 5%.
В июне дали транспорт 20 %, карту активно использовал для оплаты проезда в городском транспорте — в июле категории такой не было, сейчас дали 10 %.
После упразднения категорий кешбека карты Аллы лишились изюминки.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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Додано: Суб 01 сер, 2020 22:38
Мав
Kevin написав: oleksandrblacksmith написав:
Доброго дня.
Мав в Альфа-банку 6 кредитних карт в т.ч. преміальну, депозити. Хотів отримати кредитну карту, а тут бац - відмова. Кредитна історія: без прострочок, працюю офіційно.
Как Вы их оформили? Больше 3 нельзя.
- прошедшее время, а Вы про настоящее и про "одночасно", у ТС "одночасно" нет. Судя по тексту, у ТС сменилась работа и материальное положение, о чем Альфа скоринг и сообщает
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cohan
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Додано: Суб 01 сер, 2020 22:42
Hella написав: orhidf написав:Hella
книги в августе у мони 15% партнерский якабу. у меня альфа тоже отобрала в этом месяце
Печалька ). Но мне еще читать и читать купленное ). Надеюсь, как прочитаю, снова будут хорошие условия ).
в Аккорде 20% в этом месяце книги и канцелярия
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Додано: Суб 01 сер, 2020 22:46
cohan написав:
в Аккорде 20% в этом месяце книги и канцелярия
А что ещё на выбор было?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Суб 01 сер, 2020 22:52
Вкладчик1234 написав: cohan написав:
в Аккорде 20% в этом месяце книги и канцелярия
А что ещё на выбор было?
таксо 10% (Альфа 5% давала), бенз (2%), одежда и красота по 2-3%
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cohan
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Додано: Суб 01 сер, 2020 23:42
omb написав:Flamingo
странно, что другие банки такую классную идею с сертификатами не продвигают, чтобы не платить 19.5% налога
налоги с сертов тоде платятся ... мастеркарт ривордс платит за все подарки.
и эксим платил тоже, тока не персонально как все банки, а оптово как с %% по депозитам (так же платит и конь налог с кешбека без персонификации) ... так что банкам это до одного места, - джругой вопрос, что серты они могут покупать за цену ниже номинальной, следовательно давая кешбека за серты и покупая изх по цене ниже номинала банк по сути все расходы напрограмму лояльности перекладывает на плечи торговых сетей.
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Додано: Нед 02 сер, 2020 00:19
Альфа банк, 22.06 заказал в отделение допки к кредитным картам. Я понимаю карантин, могли не успеть за неделю... но что бы вообще забить?!
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