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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8830883188328833

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 21:58

  oleksandrblacksmith написав:Доброго дня.

Мав в Альфа-банку 6 кредитних карт в т.ч. преміальну, депозити. Хотів отримати кредитну карту, а тут бац - відмова. Кредитна історія: без прострочок, працюю офіційно.


Как Вы их оформили? Больше 3 нельзя.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 22:04

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:Новую, ещё не изготовленную карту уже сумел добавить в Google Pay :D

Я этим токеном уже могу производить оплату? :)
Нет, не могу ) Это ж не моно :D

  Ромасик написав:В прошлом месяце воспользовался 10%, в этом дали только 5%.
В июне дали транспорт 20 %, карту активно использовал для оплаты проезда в городском транспорте — в июле категории такой не было, сейчас дали 10 %.

После упразднения категорий кешбека карты Аллы лишились изюминки.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 22:38

  Kevin написав:
  oleksandrblacksmith написав:Доброго дня.

Мав в Альфа-банку 6 кредитних карт в т.ч. преміальну, депозити. Хотів отримати кредитну карту, а тут бац - відмова. Кредитна історія: без прострочок, працюю офіційно.


Как Вы их оформили? Больше 3 нельзя.


Мав - прошедшее время, а Вы про настоящее и про "одночасно", у ТС "одночасно" нет. Судя по тексту, у ТС сменилась работа и материальное положение, о чем Альфа скоринг и сообщает
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 22:42

  Hella написав:
  orhidf написав:Hella книги в августе у мони 15% партнерский якабу. у меня альфа тоже отобрала в этом месяце


Печалька ). Но мне еще читать и читать купленное ). Надеюсь, как прочитаю, снова будут хорошие условия ).


в Аккорде 20% в этом месяце книги и канцелярия
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 22:46

  cohan написав:в Аккорде 20% в этом месяце книги и канцелярия

А что ещё на выбор было?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 22:52

  Вкладчик1234 написав:
  cohan написав:в Аккорде 20% в этом месяце книги и канцелярия

А что ещё на выбор было?


таксо 10% (Альфа 5% давала), бенз (2%), одежда и красота по 2-3%
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 23:42

  omb написав:Flamingo странно, что другие банки такую классную идею с сертификатами не продвигают, чтобы не платить 19.5% налога


налоги с сертов тоде платятся ... мастеркарт ривордс платит за все подарки.
и эксим платил тоже, тока не персонально как все банки, а оптово как с %% по депозитам (так же платит и конь налог с кешбека без персонификации) ... так что банкам это до одного места, - джругой вопрос, что серты они могут покупать за цену ниже номинальной, следовательно давая кешбека за серты и покупая изх по цене ниже номинала банк по сути все расходы напрограмму лояльности перекладывает на плечи торговых сетей.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 00:19

Re: Альфа-Банк

Альфа банк, 22.06 заказал в отделение допки к кредитным картам. Я понимаю карантин, могли не успеть за неделю... но что бы вообще забить?!
Размер имеет значение.
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